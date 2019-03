ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) “Ci hanno sgomberato dall’asilo e da un mese ci ritrovano nelle strade. Pensavano che ci avrebbero ridotto al silenzio ma così non è stato.oggi ci saranno altri appuntamenti per contestare la sindaca. Lonon passa“. Sono alcuni degli slogan degliche questo pomeriggio hanno protestato incontro lo, il 7 febbraio, dell’asilo occupato di via Alessandria, nel quartiere Aurora e contro la sindaca Chiara Appendino. A piedi e in bicicletta, molti mascherati da Carnevale, hanno passeggiato per le vie del quartiere San Donato, lanciando coriandoli e distribuendo ai passanti volantini dal titolo ‘non è carnevale, la rabbia sale‘, e sostando per due volteal negozio di abbigliamento per bambini gestito dal marito della prima cittadina dove hanno fatto roteare delle teste dimozzate. “La ...

F_DUva : Condanna senza esitazioni per la manifestazione degli anarchici a Torino contro @c_appendino. Obiettivo sarebbe il… - Fioredisaguaro : RT @F_DUva: Condanna senza esitazioni per la manifestazione degli anarchici a Torino contro @c_appendino. Obiettivo sarebbe il negozio per… - Cascavel47 : Torino, anarchici in corteo dopo sgombero dell’asilo: bambole decapitate davanti al negozio del marito di Appendino… -