Tita e Caterina Banti vincono il premio Velista dell' Anno FIV

Vieni da Me - Arisa umiliata dalla Cancellieri per come si era vesTita : interviene Caterina Balivo : Viva la solidarietà femminile. La povera Arisa sembra non avere tregua: dopo aver dimenticato qualche parola di Mi sento bene mentre si esibiva sul palco dell’Ariston, giovedì 7 febbraio a Vieni da Me di Caterina Balivo è stata bersaglio di un messaggio durissimo da parte di Rosanna Cancellieri. Osp