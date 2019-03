Tim - Wind - Vodafone e Tre : blocco servizi VAS non richiesti - come farlo : Tim, Wind, Vodafone e Tre: blocco servizi VAS non richiesti, come farlo servizi VAS non richiesti, la guida per bloccarli Spesso gli utenti di telefonia mobile clienti di compagnie come Tim, Wind, Vodafone e Tre si trovano inconsapevolmente dei servizi a sovrapprezzo, i cosiddetti servizi VAS. Molti di questi non sono stati richiesti, ma nella maggior parte dei casi l’attivazione è avvenuta per errore, o rispondendo a un messaggio sul proprio ...

Antitrust contro Tim - Wind e Fastweb : Con tre diversi provvedimenti l'Antitrust contesta a Tim, Wind Tre e Fastweb di proseguire nelle pratiche commerciali scorrette per pubblicizzare le proprie offerte in fibra, nonostante la stessa ...

La politica riprova a farci dire addio alle rimodulazioni Vodafone - Tim e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...

Offerte internet casa marzo 2019 : Tim - Wind e Vodafone - le promozioni : Offerte internet casa marzo 2019: Tim, Wind e Vodafone, le promozioni Come ogni mese andiamo a dare uno sguardo alle migliori Offerte internet casa di marzo 2019 proposte da Tim, Wind e Vodafone. Andremo quindi a elencare le promozioni attualmente disponibili, con dettagli su caratteristiche e prezzo dei pacchetti offerti dalle tre compagnie. Ecco dunque le migliori Offerte internet casa di marzo 2019. Offerte internet casa marzo 2019: ...

Tim - Wind e Vodafone : offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019 : Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019 Il mese più corto dell’anno volge al termine, inizia quello che ci porterà la primavera. E come ogni mese, arriva il momento di dare un’occhiata alle migliori offerte mobile in ricaricabile proposte dalle compagnie telefoniche. Ecco cosa ci propongono Tim, Wind e Vodafone per il mese di marzo 2019. offerte Tim mobile marzo 2019 La migliore offerta che campeggia sulla ...

Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con Tim - Vodafone - Wind e Tre : I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus possono essere acquistati a rate o integralmente anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Offerte internet casa febbraio 2019 : Tim - Vodafone - Wind e Fastweb : Offerte internet casa febbraio 2019: Tim, Vodafone, Wind e Fastweb Tim, Wind e Vodafone: Offerte casa Ecco le più interessanti Offerte internet casa di febbraio 2019 proposte da Tim, Wind, Vodafone e Fastweb. Per chi ha intenzione di attivare una nuova linea, oppure di cambiarla per la propria utenza domestica, ma anche per chi ha una seconda casa e vorrebbe attivare comunque una linea internet senza però poterla utilizzare quanto ...

Tim - Wind e Vodafone : offerte mobile in ricaricabile a febbraio 2019 : Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a febbraio 2019 offerte mobile a febbraio 2019 Quali sono le offerte mobile più allettanti proposte da Tim, Wind e Vodafone per il mese di febbraio 2019? Continua la guerra tra operatori telefonici a suon di minuti e soprattutto Giga. Così come continuano le promozioni finalizzate all’acquisizione di vecchi e nuovi clienti passati sotto altre compagnie. Il rapporto qualità-prezzo (anche ...

Fibra Febbraio 2019 : le offerte Wind - 3 - Vodafone - Tiscali - Fastweb e Tim. : La copertura della Fibra in Italia L'infrastruttura di rete in Fibra ottica non è ancora attiva su tutto il territorio nazionale. Attualmente circa il 78,9% degli indirizzi italiani sono raggiunti da ...

5G in Italia : ecco com’è organizzato con Tim - Vodafone - Wind Tre - Iliad e Fastweb : Sono cinque gli operatori che si stanno impegnando nel 5G in Italia ossia TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad e Fastweb. Questo pokerissimo delle telecomunicazioni si era aggiudicato i lotti a disposizione nella gara ad asta per le frequenze chiusasi lo scorso ottobre. E lo Stato poteva considerarsi soddisfatto, visto l’incasso totale superiore ai 6,5 miliardi, ben […] L'articolo 5G in Italia: ecco com’è organizzato con TIM, Vodafone, ...

In 1 anno a picco le tariffe Tim - Vodafone e Wind Tre grazie ad Iliad : La risposta di TIM, Vodafone, Wind e Tre all'avvento di Iliad in Italia è stata evidenti: un po' tutti gli operatori nazionali hanno abbassato il prezzo medio delle proprie tariffe, come riportato anche da 'UniversoFree.com'. Stando ad un confronto realizzato da 'facile.it' e pubblicato sulle pagine di 'La Stampa' in edizione cartacea per quel che riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, le tariffe sono scese dal 22%, cosa a ...