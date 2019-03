Tiger Woods salta l' Arnold Palmer

Golf - WGC Mexico : Francesco Molinari torna sul green e sfida Tiger Woods : Francesco Molinari torna sul green dopo oltre un mese di assenza e lo fa nel WGC-Mexico Championship , il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships in programma al Club de ...

Golf - PGA Tour – Justin Rose mantiene la leadership nel Farmers Insurance Open : Tiger Woods 48° : Il numero 1 al mondo, Justin Rose, mantiene la leadership del Farmers Insurance Open: Tiger Woods 48° Justin Rose, numero uno mondiale, ha mantenuto la leadership con 198 (63 65 69, -19) colpi nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) che si sta disputando sui percorsi del Torrey Pines GC (South Corse, North Course entrambi par 72), a San Diego in California, dove è rimasto praticamente stabile Tiger Woods, 48° con 211 (70 70 71, -5). Rose ha ...

Golf - il 2019 di Tiger Woods comincia con il Farmers Insurance Open : l’americano lancia la sfida a Rose : Primo torneo nel 2019 per l’americano, che va a caccia di alcuni record da ottenere nel corso di questa stagione Tiger Woods debutta nel 2019 partecipando al Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) in programma a San Diego, in California, sul percorso del Torrey Pines GC (South Corse), un campo che gli è particolarmente favorevole, dove ha vinto otto volte, sette in questo evento, l’ultima nel 2013, e una in un major (US Open, ...

È una bufala la notizia che Tiger Woods dovrà sottoporsi a 137 test di paternità : Articolo aggiornato il 14 gennaio 2019 alle ore 12,41*. Sembrava una bufala e bufala era. Non è vero che Tiger Woods all’elenco dei suoi record può aggiungere anche quello delle paternità non dichiarate. Una fake news rimbalzata su alcuni siti di informazione e ripresa anche da Agi. Una fake news* Dopo dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami gli ha ingiunto di sottoporsi a un totale ...

