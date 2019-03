The Voice of Italy | dopo la bagarre spunta Carla Bruni

Simona Ventura farà la coach a The Voice? Carla Bruni in lizza : The Voice 2019 anticipazioni: Simona Ventura coach e conduttrice? Tra meno di un mese inizierà la nuova edizione del talent show The Voice. E a tal proposito il popolare blog televisivo TVblog.it ha lanciato poco fa una voce di corridoio che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale, pare che Simona Ventura potrebbe fare sia la conduttrice che la coach di The Voice ...

The Voice - l'ultima voce inquietante su Carlo Freccero : chi vuole portare in prima serata su Rai 2 : Nuove ipotesi circa il quarto coach di The Voice 2019. A seguito delle polemiche scoppiate sulla nomina di Sfera Ebbasta, il programma adesso deve cercare un nome buono per sostituire il trapper milanese e completare la squadra dei giudici. Come riporta TvBlog, il direttore di Rai2 Carlo Freccero av

I Retroscena di Blogo : Freccero vuole Carla Bruni a The Voice - ma lei vuole The Voice ? : Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, ma se Voice avesse un tocco di Parigi, sarebbe The Voice ? Secondo Carlo Freccero si, anzi, secondo il direttore della seconda rete della televisione pubblica, che ha un passato professionale oltralpe, la Francia donerebbe al programma condotto da Simona Ventura quell'allure così tremendamente fine ed elegante da dare quel tocco d'internazionalità alla trasmissione, che sarà il manifesto ...

The Voice : I vincitori delle ultime 5 edizioni in un'infografica : In attesa della nuova edizione del talent show di Rai 2, ricordiamo i vincitori degli anni precedenti.

Maryam Tancredi : prima di The Voice l'inferno del bullismo : Maryam Tancredi, la vincitrice dell'ultima edizione di "The Voice", ha raccontato a Caterina Balivo, conduttrice di "Vieni da me", il bullismo patito a scuola e come la musica sia stata la sua fonte ...

Carla Bruni verso The Voice of Italy : l'indiscrezione : L'ex Première Dame di Francia potrebbe arrivare al posto di Sfera Ebbasta, ma è tallonata dall'ipotesi Arisa

The Voice - le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa - Ventura - Carla Bruni : The Voice of Italy: grandi indiscrezioni sul nome del quarto giudice del programma Grandi indiscrezioni stanno interessando nelle ultime ore la prossima edizione The Voice of Italy. Secondo Davide Maggio, infatti, sono stati fatti altri nomi, che vanno ad affiancarsi a quello di Arisa, come papabile quarto coach. Solo ieri era uscita l’indiscrezione secondo cui […] L'articolo The Voice, le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa, Ventura, ...

The Voice of Italy - spuntano nuovi nomi per il quarto giurato : da Achille Lauro ad Arisa - passando per Carla Bruni : La partenza della nuova edizione di The Voice of Italy è fissata per metà aprile, il talent show condotto da Simona Ventura è però da settimane al centro delle polemiche. Prima per i costi che supererebbero il milione di euro a puntata poi con l’esplosione del caso Sfera Ebbasta. La Rai, nella persona dell’ad Fabrizio Salini, ha posto un veto sul trapper come coach per i testi delle sue canzoni e per alcuni dichiarazioni dopo la ...

BOOM! The Voice - ecco le tre alternative per il quarto coach : Carla Bruni - Arisa e… Simona Ventura : Carla Bruni Dopo la bagarre scoppiata su Sfera Ebbasta, non gradito dalla Rai, The Voice 2019 si è visto costretto a virare su un altro nome per completare il quartetto di coach, che vede per il momento arruolati Morgan, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi i tre che si contendono l’ultimo posto a disposizione nel talent di Rai 2. La prima alternativa per la poltrona vacante è forse la più ...

«The Voice 2019» : e se il quarto coach fosse Arisa? : Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Arisa al Festival di Sanremo 2019Avrebbe dovuto essere Sfera Ebbasta a presiedere The Voice of Italy, ma qualcuno avrebbe tagliato fuori il trapper. ...

The Voice 2019 Italia : coach - giudici e conduttrice. Quando inizia : The Voice 2019 Italia: coach, giudici e conduttrice. Quando inizia Concorrenti e inizio The Voice 2019 Ottime notizie per gli appassionati dei talent show. A breve The Voice 2019 andrà in onda su Rai 2 con tante sorprese ed interessanti novità. Il programma in passato non ha ottenuto i risultati sperati e proprio per questo è stato rimodernato e reso più accattivante. Una vera e propria sfida quella lanciata da Carlo Freccero, direttore ...

"The Voice" - chi è in ballo per l'ultimo posto da giudice : Simona Ventura scalpita per la nuova avventura. Ad aprile condurrà il talent show 'The Voice Of Italy' su Rai2. I coach sono quattro ed erano stati scelti, ma all'ultimo momento i vertici di Viale ...

Arisa a The Voice of Italy con Simona Ventura? Le ultime indiscrezioni sui coach del talent : Arisa a The Voice of Italy al posto di Sfera Ebbasta? Questo è quanto riporta l'indiscrezione di Blogo, che parla del possibile approdo dell'artista di Pignola al talent di Rai2, quest'anno condotto da Simona Ventura che ha assunto anche il ruolo di capoprogetto. Rosalba Pippa potrebbe quindi prendere il posto di Sfera Ebbasta, il cui ingaggio ha anche rischiato di far saltare la messa in onda del programma prevista per la metà del mese di ...

The Voice 2019 : Arisa lavorerà con Simona Ventura? Lo scoop : Arisa sbarca a The Voice of Italy? Cosa farà con Simona Ventura Dopo il caso Sfera Ebbasta a The Voice of Italy si è vociferato dell’arrivo del trapper Achille Lauro come giudice del talent di Simona Ventura. Sarebbe stato un caso nel caso, prontamente smentito da Carlo Freccero all’Agi. In queste ore si sta decidendo chi affiancherà Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan sulle poltrone rotanti della nuova edizione. TvBlog ha ...