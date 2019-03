Terza tappa Tirreno Adriatico 2019 | percorso e altimetria Pomarance-Foligno

UAE Tour 2019 - il percorso della Terza tappa : big pronti ad uscire allo scoperto : Prosegue con la terza tappa l’UAE Tour 2019, che vede al momento Roglic al comando della classifica generale dopo due frazioni L’UAE Tour 2019 propone oggi la terza tappa, con partenza fissata all’UAE University e traguardo piazzato a Jebel Hafeet dopo 179 km. Si tratta del primo arrivo in salita di questa edizione, grazie al quale i protagonisti in gara cominceranno a mostrare le proprie carte. Poche difficoltà di ...

Bper - a Ravenna Terza tappa di 'Push to Open' : Ravenna, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Bper Banca sostiene la terza tappa del progetto 'Push To Open', un programma di orientamento interaziendale all’università e al lavoro della durata di quattro mesi ideato da Jointly, un'impresa che affianca le aziende nella progettazione e realizzazione di so

Bper - a Ravenna Terza tappa di 'Push to Open' : ... self branding, e di coltivare le competenze trasversali , soft skills, , per prepararsi ad eccellere nel mondo del lavoro del futuro. Si è trattato del momento conclusivo del programma 'Push To Open'...

Vuelta Andalucia 2019 : Tim Wellens concede il bis! Il belga conquista la cronometro nella Terza tappa e allunga nella generale : Tim Wellens si è aggiudicato la cronometro individuale prevista nella terza giornata della Vuelta a Andalucia 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che si disputa nell’omonima regione spagnolo. Percorso di giornata decisamente insidioso nonostante la distanza da percorrere fosse di soli 16.2 km. Subito dopo la partenza da Mancha Real i corridori hanno infatti affrontato la salita di Alto de Siete Pilillas (4.5 km al 3.5%), seguita da una ...

Tour of Oman 2019 - Alexey Lutsenko vince la Terza tappa : bis del kazako che si prende la maglia - Pozzovivo quinto : Alexey Lutsenko ha vinto la terza tappa del Tour of Oman 2019 (192,5 km particolarmente mossi da Al Qurum a Qurayyat), il kazako ha così realizzato un bellissimo bis dopo che si era imposto nella giornata di ieri. Il corridore dell’Astana indossa anche la maglia di leader della classifica generale e si candida al trionfo finale di questa breve corsa a tappe (ora ha 18 secondi di margine su Herrada). Lutsenko ha tagliato il traguardo di ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : il sigillo di Philippe Gilbert nella Terza tappa. Gorka Izagirre si conferma leader : Un gran finale quello vissuto nella terza tappa del Tour de la Provence 2019, che ha visto il trionfo di Philippe Gilbert, nell’arrivo sul traguardo del circuito di F1 del Paul Ricard. Negli ultimi chilometri il campione belga ha salvato la gamba, come si suol dire, mettendo in scena un ottimo sprint, regolando un gruppo di 23 corridori. Secondo posto per Toms Skujins (Trek-Segafredo) e terzo per Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale). Lo ...

Ottima prova degli esordienti della H2O Sport nella Terza tappa della Molise Winter Cup : Ottimi riscontri per gli atleti della H2O Sport che hanno partecipato alla terza tappa del Molise Winter Tour, avento dedicato alla categoria esordienti. Ben tredici le medaglie conquistate dai giovani nuotatori vastesi. In campo femminile ...

Volta Valenciana : Van Avermaet imbattibile nella Terza tappa - Trentin secondo : Anche Greg Van Avermaet sblocca subito il conto delle vittorie in avvio della stagione 2019. Il campione belga della CCC ha infatti trionfato sul traguardo di Chera nella terza tappa della Volta Valenciana. La salita finale, piuttosto pedalabile, non ha fatto selezione portando ad un arrivo che si è risolto con una volata molto folta seppure con il gruppo allungato. Van Avermaet ha preso la testa sul rettilineo finale con Trentin a ruota e non ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : Greg Van Avermaet sorprende Matteo Trentin nella Terza tappa : Sono i grandi nomi da classiche a sfidarsi nella terza tappa, la seconda in linea, della Volta a la Comunitat Valenciana 2019, partita da Quart de Poblet e giunta in quel di Chera dopo 191 chilometri. A trionfare sull’insidioso traguardo, posto al termine di una frazione piuttosto mossa, è il campione olimpico Greg Van Avermaet: primo centro per il belga con la nuova maglia della CCC. Resta leader della classifica generale il norvegese ...

Ciclismo : in Argentina bis di Alaphilippe nella Terza tappa - Evenepoel davanti a Sagan : Julian Alaphilippe è già in forma scintillante. Il francese della Deceuninck Quickstep ha bissato il successo ottenuto nella seconda tappa della Vuelta San Juan andando a vincere anche la frazione numero tre, la cronometro di Pocito. È stata una crono molto particolare, con un percorso di soli 12 km e corsa con le biciclette tradizionali anziché con quelle che si usano solitamente nelle prove contro il tempo. In un contesto con tanti campioni ma ...

Tour Down Under : Viviani all’attacco - prima vittoria di Sagan nella Terza tappa : È arrivata sul traguardo di Uraidla, dove aveva già vinto un anno fa, la prima vittoria stagionale di Peter Sagan. Il tre volte iridato ha firmato così la terza tappa del Tour Down Under che ha curiosamente riproposto gli stessi corridori sul podio rispetto alla frazione conclusa sullo stesso arrivo nella scorsa edizione, Impey e Sanchez. La corsa si è risolta con uno sprint tra una cinquantina di corridori selezionati da un percorso ricco di ...