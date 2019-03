Terremoto Roma | individuata la faglia che ruppe il Colosseo | è la stessa del sisma in

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna - avvertita a Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.23, in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano (RE), poco a nord di Reggio...

Crisi rifiuti - Terremoto a Roma : Raggi perde un altro assessore : L'ASSENSO E quindi quando gli comunicano delle dimissioni dell'assessore portato a Roma da Beppe Grillo, Di Maio dà il suo assenso, la copertura politica a Virginia e passa la palla al deputato ...

Terremoto Toscana e Romagna! la più forte di magnitudo 3.3 : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Nessun danno. Trema la terra a confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Questa notte una scossa di Terremoto è stata registrata nella zona dell'Appennino alle 23.18 a 8km da Comune di San Godenzo. La scossa, ...

Terremoto - due scosse tra Toscana e Romagna : epicentro a San Godenzo : Terremoto, due scosse tra Toscana e Romagna: epicentro a San Godenzo L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Nessun ...

Due scosse di Terremoto tra Toscana e Romagna : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - scosse di terremoto nella notte tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Ingv alle ore 23.18: i comuni più vicini all'epicentro sono San Godenzo e Marradi (Firenze) e Premilcuore (Forlì Cesena). Un'altra scossa, di magnitudo 2.

Terremoto di magnitudo 3.3 tra Toscana e Romagna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:18 di ieri al confine tra Toscana e Romagna , tra le province di Firenze e Forlì-Cesena. Secondo di rilevamenti dell'Istituto ...

Lieve scossa di Terremoto avvertita in Romagna : epicentro vicino Faenza : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata odierna in Emilia Romagna, con epicentro localizzato in Romagna. Secondo i dati INGV, la scossa, avvenuta alle ore 22.02, è stata di...

Evento sismico in Romagna del 15 gennaio 2019 : è stato un Terremoto anomalo? : Mettiamo le mani avanti dandovi subito la risposta: Assolutamente No! Negli ultimi anni stiamo costruendo una gerarchizzazione particolare dei terremoti, per il quale le aree più sismiche sono quelle montuose: Questo concetto è sbagliato! Le Alpi, ovvero la maggiore catena montuosa italiana, non mostrano assolutamente caratteristiche sismiche evidenti, eccetto le porzioni più orientali al confine con la Slovenia. I terremoti possono ...

Terremoto in Romagna - l’esperto : “E’ l’ennesima scossa di avvertimento - se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra” : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in ...

Terremoto in Romagna - la placca Adriatica scende sotto l'Appenino : Alle 00:03 di oggi, un Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito l'Emilia Romagna. L'epicentro era sul litorale, tra Ravenna e Cervia. I geologi non sono ancora in grado di indicare quale sia la faglia coinvolta perchè il Terremoto è avvenuto a 25 chilometri di profondità. Non si sono verificati danni a cose o persone ma si è scatenato il panico, specialmente nelle zone più vicine all'epicentro, dove la gente, è fuggita subito dalle proprie case. ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...