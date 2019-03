Tav | Zingaretti sfida Di Maio Resa M5S | deciderà l' aula

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Marzo : Avvertite Zingaretti che sul Tav Macron non mette un euro : I grandi temi Gli affari restano la priorità: l’omaggio di Zingaretti al Tav Come primo atto “simbolico”, il neo segretario dem vola a Torino per difendere l’opera inutile: “Criminale non farla” di Tommaso Rodano Si fa presto a dire nuovo di Marco Travaglio Forse è solo una cambiale da pagare, in vista delle Regionali, al Partito degli Affari e ai suoi numi tutelari torinesi Chiamparino e Fassino, noti trasformisti ex comunisti, ex ...

Zingaretti riparte dalla Tav : va fatta. Liste europee e nuovi alleati i nodi del neo segretario Pd : Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E così è andato a Torino per parlare di infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", ha detto il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in ...

Zingaretti : "Sarebbe criminale fermare la Tav" : Nel primo giorno da nuovo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha subito sentito l'esigenza di ribadire il suo 'sì' al Tav Torino-Lione. Il neo segretario è andato fino a Torino, dove ha incontrato il Presidente Chiamparino, e non ha usato mezzi termini sulla questione: "I bandi non si interrompono e sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro". Per Zingaretti il ...

