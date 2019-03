Tav | mozione di sfiducia per Toninelli da Pd e FI Conte ' In dirittura d arrivo' Salvini

Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la questione Tav : Toninelli, PD e FI presentano al Senato la Mozione di sfiducia I dem: “Ha mentito spudoratamente al Parlamento” Sono state calendarizzate per il 21 marzo in aula al Senato le mozioni di sfiducia presentate da Pd e FI nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo … Continue reading Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la ...

Il Partito Democratico vuole sfiduciare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per l'atteggiamento sulla Tav e non solo: "Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato". La mozione di sfiducia contro Toninelli è stata annunciata dalla deputata Raffaella Paita, capogruppo PD in commissione

Torino-Lione - Conte smentisce sua apertura alla mini-Tav. Il Pd presenta mozione di sfiducia contro Toninelli : Cronaca La mossa di Conte sulla Tav rischia di spaccare i Cinque Stelle sotto la Mole 'Da questa vicenda emerge una sola certezza - attacca ancora Paita - Toninelli deve dimettersi:

