TAV | Conte | ' a giorni decidiamo Nessuna crisi di governo'

TAV - Conte : 'Prenderemo una decisione entro venerdì nell'interesse di tutti i cittadini' : Si è concluso alle ore 11.30 il vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con la presenza anche del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per discutere dell'affaire Tav e provare a risolvere un grattacapo che divide la maggioranza e crea malumori e lacerazioni anche tra gli stessi componenti del Movimento Cinque Stelle. Nessuno confidava ...

TAV - Chiamparino replica a Conte : "La montagna ha partorito un topolino" : Il presidente del Piemonte dopo il vertice del governo: "Basta far partire i bandi lunedì. Cosa c'è ancora da approfondire?"

TAV - Lega : soluzione nelle mani di Conte : 12.42 "Stiamo lavorando per la soluzione migliore partendo da dati oggettivi. La soluzione è nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note". Lo dice il capogruppo Lega alla Camera, Molinari, al termine del vertice di governo sulla Tav. "Siamo fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio", conclude Molinari.