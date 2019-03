Stazione Spaziale | la capsula Crew Dragon SpaceX agganciata alla ISS fino all’8 marzo

Spazio - la SpaceX Crew Dragon attraccata alla Stazione spaziale : Milano, 4 mar., askanews, - Benvenuti nella nuova era dell'esplorazione spaziale.L'astronauta americana della Nasa, Anne McLain dà il benvenuto sulla Stazione spaziale internazionale alla Crew Dragon, ...

La Crew Dragon di SpaceX ha attraccato sulla Stazione Spaziale internazionale : La capsula Crew Dragon, appositamente messa a punto per la NASA dalla SpaceX di Elon Musk, si è agganciata senza problemi alla Iss, la Stazione spaziale internazionale, dopo un volo di 27 ore dal lancio del vettore Falcon 9 – anch'esso di SpaceX – dal Kennedy Space Center in Florida. A bordo, il manichino Ripley, ispirato alla figura dell'astronauta di Alien, cult di Ridley Scott, interpretata da Sigourney Weaver, ...

Crew Dragon attracca alla Stazione Spaziale. Elon Musk : “E’ iniziata una nuova era” : Attracco perfettamente riuscito. E puntuale, alle 12,01 ora italiana. Applausi scroscianti a terra, dove tutto il team della Space X, la compagnia privata che ha realizzato la navicella spaziale Crew Dragon, è riunito da alcuni giorni per questo primo volo di test (Demo-1) della navicella destinata a fare la spola tra Terra e orbita terrestre, otto...

Capsula Crew Dragon di Space X agganciata alla Stazione Spaziale : La Capsula Crew Dragon della Space X si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. La lunga manovra e’ avvenuta in modo autonomo e il suo successo è un passo decisivo verso la capacità della Nasa di tornare a fare volare degli astronauti. L’aggancio segna il pieno successo del primo volo di prova senza equipaggio di questa missione, chiamata Demo-1, che rientra nel programma dei voli commerciali della Nasa. L'articolo ...

Spazio : la capsula Crew Dragon di Space X in arrivo alla Stazione Spaziale : La capsula Crew Dragon della Space X in dirittura d’arrivo verso la Stazione Spaziale Internazionale. A partire dalle 9.30 italiane e’ prevista la manovra che alle 12.00 la portera’ ad agganciarsi in modo autonomo alla Stazione orbitale. La capsula non avrà cioè bisogno dell’aiuto del braccio robotico, come accade per le navette Dragon della SpaceX utilizzate come cargo. Il momento dell’aggancio segnera’ il ...

