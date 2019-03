Spoiler Una Vita | il padre di Elvira viene ucciso il giorno del suo matrimonio

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) L’appassionante telenovela spagnola “Una”, ambientata ad Acacias 38, continua a stupire il pubblico. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, si assisterà alla morte di un malvagio personaggio. Si tratta di Arturo Valverde (Manuel Reguiro), che in passato ha sempre fatto di tutto per ostacolare la storia d’amore della figliae Simon Gayarre. Il colonnello verràin un modo abbastanza drammatico, precisamente dopo essere diventato il marito di una donna chiamata Silvia Reyes dal passato oscuro. A mettere fine all’esistenza deldi, sarà una vecchia conoscenza della new entry.Una: il terribile ordine di Arturo, il decesso di Adela Come avete sicuramente avuto modo di leggere negli articoli precedenti, nelle prossime puntate italiane finalmentee Simon, anche se non si sposeranno, usciranno di scena. Le ...

kookiexstar : @jeonvsky ANCHE IO LI ODIO era una semplice domanda ???????????? che poi nei commenti fanno TANTISSIMI spoiler e cazzo im… - auroraofnight : @sunflowerwho ADORO ? anche il nick attuale di twitter ?? HO UN HYPE ASSURDO PER IL CONTINUO GUARDA, perché già così… - AzurexCrimson : Mi sto guardando un po' di spoiler di SB in Tumblr e madonna MI SCIOLGO! C'è una official art a tema Alice ma sol… -