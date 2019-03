SpaceX Crew Dragon supera un test cruciale | attracco con la stazione spaziale

Stazione Spaziale : la capsula Crew Dragon SpaceX agganciata alla ISS fino all’8 marzo : SpaceX ce l’ha fatta. Per la prima volta una capsula privata progettata per il trasporto di astronauti ha agganciato la Stazione Spaziale . Il docking della Crew Dragon con la Iss è avvenuto il 3 marzo alle 11:50, ora italiana. La manovra di rendez-vous – ricorda Global Science – è stata del tutto automatica e non ha avuto bisogno del braccio robotico che solitamente cattura le altre navette cargo. Ora la capsula resterà agganciata ...

Un video ci porta dentro Crew Dragon - la capsula per equipaggi di SpaceX : Partita da Cape Canaveral, in Florida, lo scorso sabato, la capsula Crew Dragon si è agganciata ieri con successo alla Stazione spaziale internazionale per il rifornimento di materiali per gli astronauti in missione. Tutto è andato liscio e tra non molto il veicolo di SpaceX potrebbe assumere il vero compito per il quale è stato sviluppato: trasportare gli equipaggi, in sostituzione della Soyuz e – facendo un salto indietro nel tempo – dello ...