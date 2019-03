Silvio Berlusconi - lo sfogo : "Salvini incastrato". Il piano : come sarà costretto a tornare nel centrodestra : Obiettivo: "Continuare a incalzare il governo". Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un "banco di prova per Forza Italia". C'è da dare la spallata decisiva all'alleanza contro-natura tra Lega e M5s, e riportare Matteo Salvini nel centrodestra, anche la vera sfida è fa

Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ricevute da Silvio Berlusconi : “Pregiudicato di Arcore…” : Danilo Toninelli non ci sta e risponde così alle offese ricevute da Silvio Berlusconi “La vicenda della Tav è una comica assoluta che ci illustra molto malamente anche agli occhi degli altri Paesi europei, e che arriva a livelli di insensatezza che pensavo fossero irraggiungibili”. Lo ha detto Silvio Berlusconi. “Toninelli che dice ‘si’ si’, … Continue reading Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ...

Stefano Parisi a L'aria che tira : "Il Pd prova a rinascere - il centrodestra è bloccato da Silvio Berlusconi" : "Mi sono congratulato con Nicola Zingaretti stanotte. I due grandi partiti sconfitti alle scorse elezioni sono stati Pd e Forza Italia ma mentre il Partito democratico, seppure in mezzo alla polemiche e tutto quanto, ha avuto la forza di rigenerarsi grazie alle regole democratiche al proprio interno

Silvio Berlusconi furioso con Danilo Toninelli : "Ma sei scemo?" : La Tav si farà, è ridicolo quello che si vede, Toninelli che dice "dò il via, tanto tra sei mesi posso riprenderlo", ma dai il via a dei lavori, a delle assunzioni, a delle spese importanti per il Paese e l' Europa e fra qualche mese togli questo via? Ma dove vivi? Sei scemo? Toninelli è scemo». Cos

Silvio Berlusconi - la profezia su Matteo Salvini : "Presto gravi conseguenze per il governo" : Un Silvio Berlusconi sempre più scatenato contro il governo gialloverde. Un Cavaliere ottimista dopo gli ultimi sondaggi che certificano il crollo M5s e l'ascesa di Forza Italia. Sul governo, il leader azzurro afferma: "È un grande caos, una macedonia impazzita". E ancora: "Prima vanno a casa meglio

Silvio Berlusconi - in Forza Italia non pagano le quote : buco da 300mila euro : Forza Italia alle prese con i "furbetti" dei contributi al partito. Il «15-20%» dei parlamentari azzurri, infatti, deve ancora regolarizzare il pagamento della quota mensile, pari a 900 euro. Il tesoriere forzista, e senatore, Alfredo Messina, quantifica tra i «200mila e i 300mila euro» l' ammanco n

Lory Del Santo e i suoi amanti : "Silvio Berlusconi il migliore di tutti - Renzo Arbore troppo timido" : Un fiume in piena Lory Del Santo che, ospite di una nuova puntata del programma condotto da Peter Gomez, La Confessione, in onda sul 9, si è raccontata senza filtri, soprattutto sul cuore. Tema dell'intervista tutti i suoi amori, veri o presunti che siano stati. Si va da Gianni Agnelli a Bettino Craxi, da Silvio Berlusconi all'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, senza dimenticare il grande amore di Lory Del Santo, Eric Clapton, ...

Silvio Berlusconi - profezia su Matteo Salvini : "Il M5s crolla per incapacità - presto il conto anche alla Lega" : "Il M5S crolla man mano che gli elettori si accorgono della loro incapacità, degli effetti disastrosi delle loro scelte ed anche della loro ipocrisia. Se la Lega persevera in questa alleanza, prima o poi gli italiani chiederanno conto anche a Salvini dei disastri del governo con i 5 Stelle". Silvio

Vittorio Feltri : perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio (e non va con Silvio Berlusconi) : Gli italiani si stupiscono perché Matteo Salvini dà una mano a Gigino Di Maio a stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

Silvio Berlusconi - il piano per far tornare Matteo Salvini nel centrodestra : Un mix di critiche e lusinghe. O "una guerra a bassa intensità" come la descrive il Corsera. E' la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l'alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l'asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l'asse di Forza Italia con i m

Silvio Berlusconi - lo sfogo al telefono : "Matteo Salvini come Alfano - non ha capito che..." : "Mai più con il centrodestra". Matteo Salvini ha scatenato una guerra con Forza Italia, forse senza ritorno. E Repubblica ci sguazza. Un retroscena del quotidiano diretto da pochi giorni da Carlo Verdelli riferisce di una telefonata-sfogo di Silvio Berlusconi da Arcore: "Matteo inizia a ricordarmi A

