Sesso a Venezia sotto il ponte di Calatrava Denunciata la coppia di amanti

Venezia - Sesso in pubblico tra i passanti sotto il ponte di Calatrava : denuncia e multa da 5mila euro : È opinione comune che Venezia sia la città dell’amore. Forse, però, qualcuno l’ha presa troppo alla lettera. A tenere banco in laguna, infatti, sono due video circolati tra domenica e lunedì che ritraggono due coppie intente a fare sesso in pubblico, probabilmente ammaliate dal fascino delle onde, complice qualche bicchiere. Così nell’ultimo fine settimana di Carnevale, caratterizzato dal volo dell’Aquila, circondata dai ...

Scandalosa Venezia - Sesso in pieno giorno nel campiello con i volti coperti da maschere : Dopo la coppia denunciata per atti osceni in luogo pubblico sotto il ponte di Calatrava, un nuovo video sta circolando in rete, mostrando due amanti fare sesso in un campiello di Venezia, vicino piazza San Marco, con i volti coperti da maschere. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di un albergo, ma non si sa a quando risalgono.Continua a leggere

Scadalosa Venezia - Sesso in pieno giorno nel campiello con i volti coperti da maschere : Dopo la coppia denunciata per atti osceni in luogo pubblico sotto il ponte di Calatrava, un nuovo video sta circolando in rete, mostrando due amanti fare sesso in un campiello di Venezia, vicino piazza San Marco, con i volti coperti da maschere. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di un albergo, ma non si sa a quando risalgono.Continua a leggere

Venezia - Sesso in maschera nel campiello in pieno giorno : sesso in pieno giorno in un campiello in zona piazza San Marco a Venezia. Dopo l'episodio di domenica ai piedi del ponte di Calatrava (Ecco cosa è accaduto), la scena parrebbe...

Venezia - maschere sul volto e Sesso nel campiello in pieno giorno : sesso in un campiello in zona San Marco a Venezia. Dopo l'episodio di ieri ai piedi del ponte di Calatrava (Ecco cosa è accaduto), la scena parrebbe ripetersi. Ma ci sono dei dubbi. A...

Venezia - maschere sul volto e Sesso nel campiello in pieno giorno : sesso in un campiello in zona San Marco. Dopo l'episodio di ieri ai piedi del ponte di Calatrava (Ecco cosa è accaduto), la scena parrebbe ripetersi. Ma ci sono dei dubbi. A...

Venezia - Sesso sfrenato a Carnevale sotto il ponte di Calatrava : “Episodio esagerato” : Una coppia veneta, lei Veneziana e lui padovano, entrambi di 36 anni, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava a Venezia, davanti agli occhi di numerosi curiosi che hanno ripreso tutta la scena. Le immagini, condivise sui social, hanno fatto il giro del web: "È vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma così sembra esagerato".Continua a leggere

Sesso tra le maschere del Carnevale di Venezia sotto il ponte di Calatrava : coppia ripresa dai passanti in video : Notte di fuoco per due giovani che non hanno resistito alla passione e sotto al ponte di Calatrava, a Venezia, hanno dato inconsapevole spettacolo davanti a centinaia di persone. Attorno alle 23 di...

Sesso a Venezia sotto il ponte di Calatrava - coppia ripresa in un video e denunciata : Non li ha frenati il freddo, la scomodità del luogo e neppure il fatto di essere osservati da decine di turisti. Per non parlare della presenza degli agenti della Polizia municipale di Venezia...

Venezia - il Carnevale e…il Sesso : coppia insospettabile ‘beccata’ sotto il ponte Calatrava in un momento ‘hard’ : Sarà lo spirito Carnevalesco, oppure l’aria ‘frizzantina’ o ancora la magia di Venezia, ma né il freddo, né la scomodità del luogo, né il pericolo di essere visti da decine di turisti hanno fermato una coppia di veneti che ha deciso di consumare una notte di passione sotto il ponte Calatrava. Persino gli agenti della Polizia municipale di Venezia hanno assistito impassibili a tutta il lungo ‘cortometraggio’ che i ...

Turismo : asSessore veneto - 'Dolomiti Montagne di Venezia farà bene a tutti' (3) : (AdnKronos) - Caner allarga infine il ragionamento sulle future strategie promozionali: “Non sarà comunque l’unico payoff – annuncia - perché ogni prodotto turistico ne avrà uno. La Provincia di Belluno, ad esempio, ha un Patrimonio di Saperi. Vi sono alcune delle multinazionali più importanti del m

Turismo : asSessore veneto - 'Dolomiti Montagne di Venezia farà bene a tutti' (2) : (AdnKronos) - “Si pensi poi – fa notare l’assessore veneto - che le prime quattro parole che un turista high end conosce all’arrivo in aeroporto sono : Venezia, Unesco ( perché è considerato, ad esempio dai giapponesi, l’organismo internazionale più referenziato che certifica, in un certo qual modo,