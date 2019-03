Sergio Mattarella | discorso sospetto al Colle | Impreparati e approssimativi

Sergio Mattarella spiato? Ripetitore in cassetta della luce vicino casa a Palermo - la Procura indaga : La Procura di Palermo ha aperto una indagine sul ritrovamento di un Ripetitore dentro la cassetta dell'Enel che si trova accanto all'abitazione palermitana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella .A scoprire il sofisticato congegno predisposto per ricevere un segnale (da una microspia, una telecamera o un computer) e poi trasmetterlo a distanza, come scrive 'Repubblica', è stato un tecnico dell'Enel, venti giorni fa, durante ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagna re il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sul Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella , Quanto guadagna e qual è il ...

Giuseppe Conte - Emmanuel Macron lo ignora. Tratterà solo con Sergio Mattarella : D'ora in poi Emmanuel Macron ignorerà Giuseppe Conte e Tratterà solo con Sergio Mattarella. La tensione tra Italia e Francia non si è allentata del tutto ma dopo l'incontro dell'ambasciatore Christian Masset al Quirinale e l'invito formale per una visita di Stato in Francia, la crisi vera e propria