Sciopero treni dell' 8 marzo | problemi per chi viaggia con Trenitalia | Trenord e Italo

Sciopero 8 marzo 2019 - a rischio treni autobus e metropolitana : L’8 marzo 2019 è previsto uno Sciopero generale. A fermarsi sarà tutto il comparto pubblico e privato, compreso il trasporto pubblico con treni, aerei, metropolitane, bus, tram e persino traghetti e taxi. I treni e le fasce garantite Oltre agli aerei, i mezzi pubblici locali, navi e taxi a fermarsi per 24 ore saranno i treni: dalla mezzanotte dell’8 marzo alle ore 21 o fino alle 23.59, in base alla sigla sindacale coinvolta. La sigla Cub ...

Venerdì Sciopero a Roma : bus - metro e treni a rischio stop : Roma – Venerdi’ 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, ...

Sciopero 8 marzo 2019 : orari treni e mezzi pubblici. Le fasce garantite : Sciopero 8 marzo 2019: orari treni e mezzi pubblici. Le fasce garantite Per venerdì 8 marzo 2019, la Giornata della donna, come di consueto, prevista un importante giornata di scioperi dei trasporti; treni, bus, aerei ma anche taxi saranno fermi per diverse ore. Sciopero 8 marzo 2019: protesta dei trasporti privati e pubblici Gli scioperi previsti per venerdì 8 marzo coinvolgeranno sia il trasporto pubblico che quello privato. I ...

Sciopero treni e aerei : 8 marzo delicato per le ferrovie - pochi disagi per i voli : Il terzo mese dell'anno coincide con l'inizio della primavera e, con determinate condizioni meteorologiche, favorisce anche i movimenti turistici. Scopriamo dunque, nel dettaglio, quali saranno le giornate di Sciopero che interesseranno treni e aerei a marzo. ferrovie, l'astensione più significativa è prevista per l'8 marzo Nel comparto ferroviario l’astensione dal lavoro più significativa e portatrice potenziale di disagi è prevista nella ...

Sciopero Trenitalia venerdì 8 febbraio : possibili disagi per i pendolari : Sciopero nazionale dei dipendenti di Trenitalia venerdì 8 febbraio 2018. Lo Sciopero inizierà alle 9.00 e continuerà fino alle 17.00 e riguarderà sia il personale dei treni che quello dei servizi di biglietteria, ma con orari diversi. Saranno possibili disagi e rallentamenti per tutta la giornata.Continua a leggere

Trenitalia - Frecce regolari durante Sciopero dell'8 febbraio tra le 9 e le 17 : Frecce regolari durante lo sciopero del "personale mobile" dell'8 febbraio tra le 09,00 e le 17,00 indetto dal sindacato ORSA. Lo rende noto Trenitalia, che in un comunicato, sottolinea che oltre ai ...

Venerdì 8 febbraio ci sarà uno Sciopero nazionale di Trenitalia : Durerà dalle 9 alle 17 e potrebbe causare ritardi e cancellazioni; tra Venerdì e sabato ci sarà anche uno sciopero che riguarderà in particolare la Liguria