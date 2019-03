Sci di fondo | arrestato Johannes Duerr | le sue dichiarazioni hanno scatenato il blitz

La polizia austriaca ha arrestato un altro Sciatore di fondo per doping : La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo con dieci ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. medagliere Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - in programma ad Holmenkollen due gare sulla distanza : cinque gli azzurri iscritti : cinque azzurri all’assalto della collina di Holmenkollen per le gare sulla distanza di Coppa del Mondo a Oslo Sono cinque gli azzurri iscritti alla tappa di Coppa del mondo sulla collina di Holmenkollen, nei pressi di Oslo, dove si disputeranno sabato 9 marzo una 50 km a tecnica classica maschile con partenza a massa (ore 10.00, diretta tv Eurosport) e domenica 10 marzo una 30 km a tecnica classifica femminile, sempre con partenza a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Oslo. Francesco De Fabiani ci prova nella 50 km : Dopo le due settimane riservate ai Mondiali di Seefeld, la Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta per ripartire è lo farà dalla mitica collina di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) dove durante il prossimo fine settimana andranno in scena due gare distance. Sabato 9 marzo appuntamento con la leggendaria 50 km maschile a tecnica classica, uno dei pilasti del calendario internazionale e che verrà seguita da una Nazione intera pronta a tifare i propri ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Italia - cosa c’è oltre Pellegrino e De Fabiani? La strada passa tutta dalla ricostruzione : Con la conclusione dei Mondiali di sci di fondo svoltisi a Seefeld, in Austria, nell’arco delle ultime due settimane, è tempo di bilanci per tutti. C’è da farne uno anche per quel che riguarda l’Italia. Si torna a ripetere quello che già era noto: le due note migliori sono quelle fornite da Federico Pellegrino (soprattutto) e Francesco De Fabiani. Il campione di Nus ha confermato tutta la propria classe rischiando di vincere la ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : programma - orari e tv. C’è la mitica 50 km : Torna questo weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa con uno dei suoi grandi classici: la coppia di gare distance di Oslo, con la 50 km maschile al sabato e la 30 km femminile la domenica, in quest’occasione a tecnica classica. Tanto tempo è passato dal 1997, anno in cui il fondo azzurro ha potuto coronare con un doppio successo di Pietro Piller Cottrer e Stefania BelMondo il weekend norvegese, con la due volte campionessa ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 - Francesco De Fabiani : “Non ho niente di cui rammaricarmi” : Francesco De Fabiani, 14°, è stato il migliore degli azzurri oggi a Seefeld, in Austria, nella 50 km tl mass start dei Mondiali di sci di fondo: assieme a lui hanno parlato al sito federale anche Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener, altri due degli azzurri che hanno preso parte alla gara che ha chiuso la rassegna iridata dello sci nordico. Soddisfatto Francesco De Fabiani, che spiega quanto accaduto nel finale: “Mi stavo giocando una ...

Mondiali Sci di fondo – Holund vince l’oro nella 50 km che chiude la rassegna iridata - De Fabiani quattordicesimo : Il carneade Hans Holund strappa l’oro nella 50 km conclusiva ai Mondiali di Seefeld dopo 30 km di fuga, bella gara di De Fabiani che chiude quattordicesimo L’oro della gara più lunga è norvegese, grazie a Hans Christer Holund, non un uomo da posti alti in classifica, mai vincitore in Coppa, ma oggi lanciato, un po’ a sorpresa, verso il traguardo più grande. E così la Norvegia colora anche il Mondiale austriaco con 17 ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 50 km tl mass start fuga per la vittoria di Hans Christer Holund. 14° Francesco De Fabiani : fuga per la vittoria: un attacco in solitaria lanciato ad oltre 25 km dal termine regala la medaglia d’oro nella 50 km tl mass start dei Mondiali di sci di fondo al norvegese Hans Christer Holund, che arriva fino al traguardo e precede un pur generosissimo russo Alexander Bolshunov, mentre il bronzo va in volata ad un altro norvegese, Sjur Roethe. 14° Francesco De Fabiani, autore di una buona prestazione, 26° Giandomenico Salvadori, 41° ...