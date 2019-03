Scardina-Kekelainen | International IBF boxe pesi supermedi | orario d’inizio e come

oasport

(Di martedì 5 marzo 2019) Si disputerà venerdì 8 marzo il combattimento tra tra Danielee il finlandese Henri, valevole per il titoloIBF dei. L’incontro è in programma a Milano, nei Superstudios di Via Tortona.Occasione importante per il pugile nato a Rozzano e attualmente residente a Miami Beach: al suo sedicesimo incontro vuole mantenere la propria imbattibilità (15 vittorie, di cui 14 prima del limite) con un titolo di livello., dopo aver combattuto per sette volte in Repubblica Dominicana, quattro in Italia, tre negli Stati Uniti e una a Haiti, cerca ora di sconfiggere un avversario che è nato nel suo stesso anno e ha sostenuto incontri sul ring quasi esclusivamente nella sua Finlandia, con un record di 11 vittorie e 5 sconfitte. Con la notte di venerdì,si pone l’obiettivo di continuare ad alzare l’asticella verso ...