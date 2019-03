San Siro | Sala | “Ora attendiamo un progetto concreto”

Calcio - Serie A : addio San Siro? Milan e Inter penSano al nuovo stadio : Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club Milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere ...

San Siro - la decisione di Inter e Milan entro marzo : I contatti continuano, ma una decisione definitiva di Inter e Milan su San Siro non è ancora arrivata. marzo tuttavia potrebbe essere il mese decisivo per capire il futuro del Meazza. Le alternative, ormai è noto, sono due: costruzione di un nuovo impianto accanto all’attuale oppure ristrutturazione di San Siro. Due opzioni su cui i […] L'articolo San Siro, la decisione di Inter e Milan entro marzo è stato realizzato da Calcio e ...

Milan-Inter - demolite il nuovo progetto : San Siro non si tocca! : Come dite? Biglietti più cari? Ah, e sottofondo di logica da economia studentesca " condividiamo in due, paghiamo meno -, beh, ecco, personalmente non so cosa farmene, davvero non capisco quale sia ...

Inter e Milan - più di 60mila spettatori a San Siro nel 23% delle partite : Poco più di una partita ogni cinque: è questa la media con cui Inter e Milan hanno raccolto più di 60mila spettatori a San Siro dal 2000 ad oggi. Secondo i dati di Stadiapostcards.com, rielaborati da CF – Calcio e Finanza, infatti, dalla stagione 2000/01 al 2018/19 Inter e Milan hanno disputato rispettivamente 353 e […] L'articolo Inter e Milan, più di 60mila spettatori a San Siro nel 23% delle partite è stato realizzato da Calcio e ...

San Siro addio : un nuovo stadio gioiello per Inter e Milan : Il "nuovo San Siro" avrebbe 60mila posti, con visuale ravvicinata rispetto ai tre anelli odierni. Durante i lavori, Milan e...

Serie A - la decisione di Inter e Milan : via da San Siro : Serie A, la decisione di Inter e Milan: via da San Siro La notizia è ormai nell’aria da tempo. Inter e Milan, per stare al passo con lo strapotere economico delle rivali italiane (Juventus) ed europee, hanno assolutamente bisogno di un impianto di proprietà. E dopo un lungo periodo di ragionamenti, riflessioni e valutazioni di ogni tipo, le due squadre avrebbero definitivamente deciso di rottamare San Siro per costruire un nuovo ...

San Siro - nasce il nuovo stadio di Milan e Inter/ Meazza 'rottamato' entro il 2023 : nuovo stadio San Siro: Milan e Inter rottamano il Meazza entro il 2023, manca solo l'accordo finale. I rumors e il nuovo progetto: costerà 600 milioni euro

Nuovo San Siro : l'apertura forse nel 2023 - potrebbe essere uno dei migliori stadi europei : Milan e Inter si affronteranno il 17 marzo a San Siro - ma potrebbe essere una delle ultime puntate del Derby della Madonnina allo stadio storico. Lo stadio San Siro fu costruito nel 1926 e fu supervisionato dall'allora presidente rossonero Piero Pirelli. L'edizione di lunedì di La Repubblica afferma che i rossoneri "hanno pienamente abbracciato l'idea di costruire un Nuovo stadio" e che il futuro del principale stadio di Milano è molto incerto ...

Inter e Milan avrebbero trovato l'accordo : San Siro verrà demolito : Lo skyline della zona sud ovest di Milano è in procinto di subire un enorme cambiamento. Non stiamo parlando delle torri della nuova city life che paiono innalzarsi metro dopo metro direttamente dalle fondamenta della città stessa, questa volta non ci sarà qualcosa in più, ma qualcosa in meno. L'aspetto urbanistico è secondario, visto che bisognerà abituarsi a non vedere più al suo posto un'icona Milanese ed italiana, conosciuta in tutto il ...

Nuovo San Siro : progetto record di Inter e Milan per il futuro stadio : Nuovo SAN Siro, il progetto – Un investimento da oltre 600 milioni di euro, una demolizione da record e una rinascita per il Nuovo impianto di Inter e Milan. La data? Il 2023; il luogo? Lo stesso quartiere di San Siro dove ora sorge il Meazza, solamente qualche centinaia di metri più distante. Sembra essere […] L'articolo Nuovo San Siro: progetto record di Inter e Milan per il futuro stadio proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Il MetLife Stadium - un modello per il nuovo San Siro : Inter e Milan avrebbero preso la loro decisione definitiva. Le due società sarebbero infatti pronte alla costruzione di un nuovo stadio anziché procedere alla ristrutturazione di San Siro. Tra i modelli di stadio a cui i due club starebbero pensando di ispirarsi c’è il MetLife di New York, che ha rimpiazzato in loco il Giants […] L'articolo Il MetLife Stadium, un modello per il nuovo San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Addio Meazza - Milan ed Inter pensano ad un nuovo avveniristico stadio a San Siro : tutti i dettagli : Milan ed Inter sono pronte a salutare a malincuore il Meazza per accomodarsi in un nuovo impianto che nelle idee dei club dovrebbe assottigliare il gap dalle big d’Europa Milan ed Inter stanno seriamente pensando di dire Addio al Meazza per creare uno stadio ex novo. L’impianto del futuro dei due club potrebbe sorgere sempre in zona San Siro, secondo quanto rivelato da Repubblica, ma sarebbe ben diverso dall’attuale ...

Galliani : “I tifosi di Milan e Inter possono continuare a convivere a San Siro” : “Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno stadio nell’area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla”. Così Adriano Galliani a Radio anch’io lo […] L'articolo Galliani: “I tifosi di Milan e Inter possono continuare a convivere a San ...

San Siro addio - ecco il nuovo stadio di Inter e Milan : nuovo stadio San Siro – Ormai manca solo la decisione ufficiale da comunicare al Comune di Milano, ma secondo quanto riportato da Repubblica, Inter e Milan sarebbero propensi a procedere alla costruzione di un nuovo stadio anziché procedere alla ristrutturazione di San Siro. Il Milan, sottolinea Repubblica, ha ormai sposato in toto l’idea di uno […] L'articolo San Siro addio, ecco il nuovo stadio di Inter e Milan è stato ...