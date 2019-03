SALARIO MINIMO | DI MAIO ' CHIAMA' ZINGARETTI Neo segretario Pd | ' No alle furbizie'

La sfida del M5s al Pd sul SALARIO minimo : Dopo il reddito di cittadinanza il Movimento 5 stelle lancia una nuova sfida agli avversari politici sul fronte del lavoro con la proposta di legge sul salario minimo orario. Luigi Di Maio, leader 5s e vice presidente del Consiglio, scende in campo e su Facebook scrive: "Mi auguro di vedere sul tema un'ampia convergenza parlamentare. Perché è una cosa giusta. Chi vuole fare gli interessi dei lavoratori non può tirarsi indietro". Parole ...

Luigi Di Maio pronto al dialogo con il neo-segretario del Pd sul SALARIO minimo : A poche ore dall'elezione a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha colto l'attimo per augurargli in bocca al lupo e invitarlo a collaborare sul tema del salario minimo orario a tutte le categorie di lavoratori. Si tratta del disegno di legge numero 658, portato in Senato lo scorso 12 luglio, con la prima firma di Nunzia Catalfo e in discussione in Commissione Lavoro ...