Saggio ginnastica artistica | genitori | ' C’è un maschio | si può?' | risponde la Garavaglia

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) Bufera su twitter dopo il post di Ambra, l'hostess scrittrice che ha raccontato la crudeltà e il sessismo di alcuniin occasione di undiin provincia di Milano. Parliamo infatti del caso di Leo, un bambino di quattro anni, figlio della, che si diletta nellae che, nonostante la sua tenera età, è stato oggetto di commenti sessisti da parte di altriche si trovavano lì con loro.Il tweet Mamma Ambra però non si fa scoraggiare, anzi, come è sua abitudine decide di raccontare l'avventura ai suoi seguaci con un tweet: "Gara di, Leo unico. Dalle persone accanto a me in mezz’ora ho già sentito 'Oddio c’è anche un, si?' 'Ma dai ma anche un?ì 'Ma dovrebbe fare calcio o pallavolo al massimo' 'Cosa c’entra un?'. Buongiorno 2019".Le reazioni Da lì è ...

GothicPsyche : RT @LucillaMasini: 'La ginnastica artistica è per ragazze': commenti sessisti su bambino di 4 anni al saggio. Cari genitori, provate a ved… - MassiAny : RT @LucillaMasini: 'La ginnastica artistica è per ragazze': commenti sessisti su bambino di 4 anni al saggio. Cari genitori, provate a ved… - Segnale_Orario : RT @LucillaMasini: 'La ginnastica artistica è per ragazze': commenti sessisti su bambino di 4 anni al saggio. Cari genitori, provate a ved… -