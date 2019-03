Ruggirello - l’arresto del simbolo della campagna acquisti di Renzi in Sicilia e ras delle preferenze : “Si sapeva chi fosse” : Non era esattamente un politico al di sopra di ogni sospetto. Tutt’altro. E non tanto per il certificato penale che ancora oggi è illibato. A pesare su Paolo Ruggirello era soprattutto una storia ingombrante, fatta di sospetti, ombre e arricchimenti talmente veloci da finire persino al centro di interrogazioni parlamentari. È la storia della sua famiglia, una vera e propria dinasty di provincia che si sviluppa in un territorio difficile e ...