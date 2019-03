Rugby | splendida sorpresa per i bambini del Policlinico Gemelli | in reparto si presenta

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) I giocatori azzurri hanno fatto unadi carnevale airicoverati presso ilFesta di Carnevale in azzurro per iricoverati nei reparti pediatrici della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS. Questo pomeriggio, martedì 5 marzo, i giocatori della Nazionale Italianahanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’UOC di Oncologia Pediatrica, diretta dal professor Antonio Ruggiero, e di Neurochirurgia Infantile, diretta dal professor Massimo Caldarelli.I nazionali del, che sfideranno sabato 9 marzo l’Inghilterra al Twickenham Stadium di Londra, in questo ultimo giorno di Carnevale hanno portato doni e sorrisi ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie, impegnati anch’essi nella loro “partita” per la guarigione.Gli atleti della nazionale Oliviero Fabiani e Cherif Traorè insieme ai dirigenti della Federazione ...

