Romano Prodi ed Enrico Letta | ritorno a casa

Matteo Salvini azzera le primarie del Pd : 'Con Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e Romano Prodi...' : Le primarie del Pd? 'azzerate' con un tagliente commento di Matteo Salvini . Già, nel voto in cui i democrat sono chiamati a scegliere il nuovo segretario, all'evento il ministro dell'Interno rivolge ...

Matteo Salvini azzera le primarie del Pd : "Con Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e Romano Prodi..." : Le primarie del Pd? "azzerate" con un tagliente commento di Matteo Salvini. Già, nel voto in cui i democrat sono chiamati a scegliere il nuovo segretario, all'evento il ministro dell'Interno rivolge un suo personalissimo pensiero: "primarie Pd? Rispetto la partecipazione e le idee di tutti, ma Matte

Romano Prodi alla campagna delle bandiere. Ampia adesione all'appello per il 21 marzo : Esporre alle finestre le bandiere d'Italia e d'Europa il 21 marzo, inizio della primavera e giorno di San Benedetto, patrono d'Europa. Un appello promosso da Romano Prodi, a cui hanno aderito Confindustria e i tre maggiori sindacati confederali, oltre a molte altre associazioni - Fondazione Achille Grandi, Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L'Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà, Sant'Egidio, Acli e ...

Romano Prodi scende in campo. Discorso delirante : "L'unico cambiamento può venire dal Pd" : scende in campo per le primarie del Pd Romano Prodi. Il Professore, con un video postato sui social, ha invitato tutti ad andare a votare. "Perché andare a votare alle primarie del Pd? È semplice: l'Italia non va bene, i due partiti che governano non fanno altro che litigare, ci hanno diviso da tutt

Primarie Pd 2019 - videoappello di Romano Prodi : "Andate a votare" - Sky TG24 - : Domenica si sceglie il nuovo segretario. "Dobbiamo andare in tanti a votare per dare forza a colui che sarà eletto", dice l'ex premier. E tra i motivi per cui bisogna partecipare aggiunge: "L'Italia ...

Romano Prodi : "Votare alla primarie del Pd - unico partito che può dare un cambiamento" : Andare ai gazebo "perché i due partiti di governo non fanno altro che litigare, ci hanno diviso da tutti gli altri amici europei, l'unico cambiamento può essere dato dal partito democratico". È quanto sostiene Romano Prodi in un video-appello per le primarie Pd su Repubblica.it.Per Prodi il Pd ha "tardato troppo" nella scelta del nuovo leader ma ora è importante "andare in tanti a votare per dare forza e sicurezza al ...

Romano Prodi a Napoli per difendere l’Europa : Romano Prodi a Napoli Presidente della Presidente della Commissione Europea nel 2001 quando la lire diventò euro

Enrico Letta fa eco a Romano Prodi : "Zingaretti può essere padre del Pd - attorno a lui e Calenda si può costruire" : "L'intervista di Prodi mi è piaciuta e la condivido. Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo. Credo che Zingaretti e Calenda siano persone attorno alle quali si possa costruire una proposta alternativa per gli italiani". A dirlo è l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, intervenendo a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella. Quanto al consenso del Pd alle ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere

L'endorsement di Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può esserlo" : 'Da ormai troppo tempo ci si azzuffa nel governo e nel Partito Democratico . Eppure l'Italia e il Pd avrebbero tanto bisogno di un padre: è un sentimento che vedo crescere in tutti gli italiani' . ...

Romano Prodi : "Al Pd serve un padre - Zingaretti può diventarlo" : "Per il Partito democratico c'è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere". Lo dice a Repubblica, l'ex premier Romano Prodi.Secondo il Professore questa figura può essere Nicola Zingarettise intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato: le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di ...

Romano Prodi in campo per Zingaretti : 'Può essere il padre che serve al Pd' : Certo, quello dell`autoritarismo è un vento che soffia su tutto il mondo. Ma la complessità e la ricchezza del tessuto democratico sono gli elementi costitutivi dell`Europa e della nostra libertà. ...

Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo - dice Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo": sono le parole rilasciate da Romano Prodi a Repubblica in un'intervista in cui definisce "decisivo votare alle primarie". L'ex premier è convinto del fatto che "l'affluenza ai gazebo avrà un'importanza enorme. Il numero degli elettori dovrà essere così elevato da dimostrare che il Partito democratico si pone come un'alternativa credibile: oggi è l'unica alternativa ...

Romano Prodi travolge il Pd : "Mancano idee e leader. Perché non è un'alternativa" : Alla vigilia delle primarie, il colpo di grazia di Romano Prodi al Pd: "Mancano sia le idee che i leader". Da Bruxelles, l'ex premier guarda con sconforto alla condizione del principale partito del centrosinistra italiano, ancora in balia di una guerra tra fazioni. "La politica non si fa con i che,