Roma | 5 arresti all' Ente nazionale di ricerca in Agricoltura

Roma : Carabinieri in borghese sequestrano 20 kg droga a Tiburtina - 2 arresti : Roma – Stavano andando in un locale vicino alla stazione Tiburtina, a Roma, i 3 agenti della Polizia di Stato (due del commissariato Celio e uno del commissariato San Lorenzo), liberi dal servizio, che nella serata di ieri hanno arrestato due pusher stranieri. Incuriositi da un’autovettura che girava ripetutamente li’ intorno, l’hanno tenuta d’occhio finche’ si e’ fermata nei pressi del capolinea degli ...

Roma - operazione antidroga : 13 arresti : 8.20 Tredici arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Tivoli (Roma) nei confronti di persone accusate di traffico di stupefacenti, attive a Guidonia Montecelio,comune a est della capitale. Nel mirino dei militari un'organizzazione criminale che aveva costituito una vera e propria piazza di spaccio della cocaina dell'area Tiburtina e controllava militarmente il territorio. I carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero altre ...

Roma - il Quartaccio come Gomorra : 20 arresti - : Spaccio nel quartiere Romano del Quartaccio come in Gomorra. È quanto hanno ricostruito gli agenti del commissariato Primavalle, che questa mattina con un blitz, hanno eseguito venti ordinanze di ...

In bus da Roma a Milano e Parma con 5 - 6 kg di marijuana - 2 arresti : Erano dirette con autobus di linea a Milano e Parma per rifornire il mercato dei consumatori di marijuana, ma la Polizia di Stato nell'ambito dei controlli antidroga effettuati nelle stazioni dedicate alle partenze di pullman per le diverse località italiane le hanno individuate e quindi arrestate. E' accaduto all'autostazione Tiburtina, le arrestate da parte degli agenti del Reparto Volanti sono due straniere di origine africana. Una era già a ...

Roma : 2 arresti per spaccio a seguito controlli stazione Tiburtina : Roma – Due gli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di controlli antidroga effettuati nelle stazioni dedicate alle partenze di pullman. Diverse le persone identificate allo stallo della stazione Tiburtina, tra queste una donna originaria della Nigeria, a bordo di un autobus diretto a Milano, e’ stata trovata in possesso di un involucro in ...

Roma : controlli serrati contro spaccio droga a Primavalle - numerosi arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, gli investigatori del commissariato Primavalle stanno eseguendo la notifica di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Lo comunica in una nota la Questura di Roma. L'articolo Roma: controlli serrati contro spaccio droga a Primavalle, numerosi arresti proviene da ...

Roma : sorpresi mentre spacciavano 1 chilo hashish - due arresti : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne di Roma e un 22enne di Fonte Nuova, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I pusher, uno a bordo di un motociclo, l’altro alla guida di un’auto, sono stati ...

Roma : controlli anti spaccio a Tor Bella Monaca - arresti e sequestri : Roma – Hanno cercato di seminare le pattuglie del Reparto Volanti tra le strade di Tor Bella Monaca, ma alla fine un 24enne e un 17enne, entrambi cittadini romeni, dopo essere stati bloccati in via dell’Archeologia, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A complicare il lavoro degli agenti i residenti che, radunatisi intorno alle due vetture, hanno provato, senza riuscirci, ad impedire l’arresto dei ...

Roma : distribuzione e commercializzazione abbigliamento contraffatto - 14 arresti : Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, sin dalle prime ore della giornata hanno eseguito, nella capitale e nelle province di Napoli, Pescara e Brescia, 14 misure restrittive della liberta’ personale nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata alla distribuzione e commercializzazione di capi ed accessori di ...

Rubavano escavatori e li rivendevano in Romania : 4 arresti a Perugia : Erano specializzati nei furti di escavatori, trattori e altri mezzi d'opera. In manette a Perugia i 4 componenti di una banda di romeni, un quinto connazionale denunciato a piede libero. I mezzi ...

Roma : usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria - 4 arresti : Roma – Militari del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale capitolino nei confronti di quattro soggetti, accusati di usura ed esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo di lavoro reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti, trae origine dalla ...

Roma : occultavano droga interrandola in giardinetti pubblici - 2 arresti : Roma – Avevano creato un ‘nascondiglio segreto’, scavando una buca all’interno del terreno dei giardini pubblici di largo Odoardo Tabacchi, per occultare un involucro contenente droga. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato due Romani di 18 e 25 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, i Carabinieri in transito in via Sempieri, ...

Roma - mazzette per lo scarico illecito di rifiuti : tredici arresti. Tre sono dipendenti Ama : Maxi-operazione contro il traffico di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. tredici persone sono state poste agli arresti domiciliari, tre di loro sono dipendenti Ama, e per dieci persone è stato. Sequestrati 25 autocarri. I dipendenti Ama lavoravano al centro di raccolta di Mostacciano. Loro e gli altri indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato. E' stata scoperta una ...