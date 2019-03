Rivoluzione fintech | come l’innovazione sta cambiando la finanza

ilgiornale

(Di martedì 5 marzo 2019)a tutta velocità. Per il 2019 a livello internazionale la tecnoe l'insieme di processi per automatizzare l'assicurazione, il commercio e la gestione del rischio, il trading sui mercati dei capitali e gli investimenti appaiono destinati ad essere la grande sorpresa in quanto a crescita di prospettive e, soprattutto, quantità di denaro interessate. Ladigitale non è dunque solo nuova frontiera, ma realtà concreta e operante.E in particolare ilspopola tra i millennials, tra i membri delle generazioni più giovani che,rivela uno studio Accenture, sono i più motivati a sfruttare le novità che si prospettano sulla scia dell'innovazione e della nascita di attori giovani e dinamici.In Italia il panoramaè egregiamente rappresentato da Moneyfarm, giovane e dinamica azienda attiva nella pianificazione di investimenti e protagonista della consulenza ...

tum_post : RT @bumby2011: Come il denaro virtuale guida la rivoluzione fintech in Africa T.U.M. Post: Il Sabato Del Villaggio Globale - 2 marzo 2019 h… - bumby2011 : RT @bumby2011: Come il denaro virtuale guida la rivoluzione fintech in Africa T.U.M. Post: Il Sabato Del Villaggio Globale - 2 marzo 2019 h… - bumby2011 : Come il denaro virtuale guida la rivoluzione fintech in Africa T.U.M. Post: Il Sabato Del Villaggio Globale - 2 mar… -