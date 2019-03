RIPRESA E POLITICA Le carte rimaste al Governo per evitare la recessione

ilsussidiario

(Di martedì 5 marzo 2019) Le previsioni economiche per l'Italia non sono rosee. Ildovrà quindi cercare di mettere in campo provvedimenti efficaci, anche dopo le europee

CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'La Moneta Fiscale minerebbe, si dice, l’integrazione politica che l’euro dovrebbe promuovere. Integrazione che invece sen… - Filippeschi : Da domani al rapido declino di questi che fanno i populisti di professione sulle spalle del popolo seguirà la ripre… - Roberpier2 : Come per i malati...la ripresa prima della morte.... Da Discover su Google -