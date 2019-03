Rimborsopoli | Sarti | «Dimettermi dal Movimento? Non c' è motivo L' ho fatto nascere»

Rimborsopoli - M5s : doverosa espulsione per Giulia Sarti : Roma, 5 mar., askanews, - Per Giulia Sarti è 'doverosa l'espulsione' dal M5s. E' quanto affermano fonti del Movimento 5 stelle, sul caso dell'ex presidente della Commissione Giustizia della Camera. ...

Rimborsopoli - Sarti : “Dimettermi? Non c’è motivo. E non lascio Movimento Cinquestelle” : Alla riunione della commissione Giustizia della Camera per eleggere il nuovo presidente (Francesca Businarolo), ha partecipato anche Giulia Sarti del M5s, che si è dimessa dallo stesso ruolo il 26 febbraio scorso auto-sospendendosi dal Movimento, perché coinvolta in un’inchiesta sui rimborsi. Da allora, non si è vista a Montecitorio né ha risposto ...

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal M5S? Non c’è motivo - non sono espulsa» : La deputata grillina Businarolo eletta nuova presidente della commissione Giustizia ha preso il posto della collega travolta dallo scandalo sui rimborsi elettorali. Sarti: «Confido di rimanere nel Movimento, che ho fatto nascere, non ho fatto niente»

GIULIA SARTI/ Video Le Iene : Bogdan 'Soldi Rimborsopoli spesi per filmini hard' : GIULIA SARTI e caso Rimborsopoli a 5 Stelle: parla l'ex fidanzato e collaboratore Bogdan a Le Iene: i soldi mai restituiti e i presunti Video hard.

Rimborsopoli - Giulia Sarti si autosospende - Di Maio : 'Decisione doverosa' : Da poche ore un'altra sconfitta pesante ha scosso il Movimento cinque stelle: si tratta dell'autosospensione della parlamentare grillina Giulia Sarti, già conosciuta per essere stata coinvolta lo scorso anno nello scandalo di Rimborsopoli. Proprio un anno fa, infatti, in piena campagna elettorale, alcuni inviati de Le Iene, il programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti, avevano scoperto e svergognato diversi parlamentari ...

Rimborsopoli - Di Maio scarica Giulia Sarti. L'ex : "Casalino sapeva" - : Scontro sui social. L'ex compagno della Sarti, Andrea Bodgan Tibusche, ha accusato il portavoce del premier Rocco Casalino di conoscere da un anno la situazione della deputata grillina. La replica: "...

Rimborsopoli M5s - le chat di Sarti : “Casalino mi ha detto di denunciarti per salvarmi la faccia” : "Mi hanno chiesto se denuncio te": queste sono le parole usate in chat da Giulia Sarti, del M5s, parlando con il suo ex, Andrea Tibusche Bogdan. "Me l’ha chiesto Ilaria con Rocco. Per salvarmi la faccia", dice riferendosi anche al portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino. Che ora replica: "Si è coperta dietro il mio nome".Continua a leggere

M5s - la Rimborsopoli travolge Giulia Sarti : dimissioni in lacrime dalla Commissione giustizia : Non fu l'ex compagno a rubare soldi dai conti della parlamentare riminese del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti. Non fu lui a impedirle di restituire i rimborsi, in ossequio al regolamento grillino. E ...