Riccardo Fogli | chi è Karin Trentini al centro della bufera per il tradimento

Isola dei Famosi - Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli : 'Vinci sempre - anche nella tempesta' : Roby Facchinetti difende l'amico e collega Riccardo Fogli dopo l'attacco subito all ' Il naufrago, infatti, è al centro di un caso scoppiato durante il reality. È stato informato di un presunto ...

Isola dei famosi - lo schifo su Riccardo Fogli : le parole struggenti dell'amico Dodi Battaglia : "Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore". A scriverle è Dodi Battaglia, amico di Riccardo Fogli e suo compagno dei Pooh. Gli scrive dopo l'orrendo siparietto televisivo all'Isola dei famosi: Fabrizio Corona, in un video messaggio, gli ha detto che è c

Riccardo Fogli - Karin Trentini : "Tutto questo ci fortificherà" : Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, qualche giorno fa, ha risposto, a distanza, a tutti i detrattori, su Instagram, dopo la seconda partecipazione di Giampaolo Celli a Domenica Live. L'uomo è stato indicato, da Fabrizio Corona, come il presunto amante della donna.prosegui la letturaRiccardo Fogli, Karin Trentini: "Tutto questo ci fortificherà" pubblicato su Gossipblog.it 05 marzo 2019 19:11.

Riccardo Fogli - il consiglio di Pupo sul presunto tradimento : "Condividi le spese di coppia con l'amante" : La butta sul ridere Pupo - nome d'arte di Enzo Ghinazzi- che direttamente da Chisinau, capitale della Moldavia, si è espresso su quanto sta accadendo fra Italia ed Honduras al collega Riccardo Fogli. La bufera che ha travolto il naufrago di questa edizione de L'Isola dei Famosi è ormai ben nota: secondo quanto comprovato ieri sera da Fabrizio Corona, Karin, moglie del cantante toscano, avrebbe coltivato per quattro anni una relazione ...

Isola dei Famosi 14 - Riccardo Fogli - la solidarietà di Roby Facchinetti : "Hai vinto tu nonostante l'atroce e incomprensibile attacco" : Riccardo Fogli, concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sta ricevendo numerosi attestati di solidarietà dopo il video-messaggio di Fabrizio Corona che, purtroppo, ha dovuto vedere durante l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda ieri su Canale 5.Uno di questi è arrivato da uno dei suoi storici ex colleghi dei Pooh, Roby Facchinetti. ...

Barbara D'Urso : "Riccardo Fogli andava protetto fuori - prima" : Barbara D'Urso, oggi, martedì 5 marzo 2019, ha dedicato un grosso spazio di 'Pomeriggio 5', a quello che è accaduto, ieri sera, all'"Isola dei Famosi", prima, durante e dopo il confronto a distanza tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona: Non abbiamo un rapporto (senza nominare Corona, ndb). Io non l'avrei fatto in quel modo. Io conduco dei reality da quindici anni. So quello che noi autori diciamo sempre ai concorrenti. Chi sceglie sa che tutta la ...

Gli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi dopo l’intervento imbarazzante di Fabrizio Corona : Alcuni degli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi dopo l'inspiegabile annuncio del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini, avvenuto in diretta e in maniera piuttosto cruda da parte di Fabrizio Corona. Rimane un mistero il motivo per il quale Fabrizio Corona sia ancora chiamato a partecipare a svariate trasmissioni televisive, dal momento che non è né trasgressivo né interessante, per di più per umiliare un uomo ...

Riccardo Fogli - Viola Valentino : "Devi vincere l'Isola non morirci" : Viola Valentino ha speso parole d'affetto miste a rabbia per quello che è accaduto a Riccardo Fogli dopo la messa in onda del video messaggio di Fabrizio Corona, in cui l'ex re delle paparazzate ribadiva di essere in possesso delle prove del tradimento dell'attuale moglie Karin Trentini.prosegui la letturaRiccardo Fogli, Viola Valentino: "Devi vincere l'Isola non morirci" pubblicato su Gossipblog.it 05 marzo 2019 18:09.

Isola dei Famosi - Jeremias abbandona il gioco e fa una promessa a Riccardo Fogli : Le parole spietate di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini hanno sollevato un vero e proprio polverone. Dopo la diretta di ieri sera dell 'Isola dei Famosi è scoppiato il ...

Riccardo Fogli - chi è la moglie Karin Trentini nella bufera per il tradimento : È al centro della bufera delle ultime ore per il presunto tradimento al marito Riccardo Fogli rivelato in diretta da Fabrizio Corona . Ma chi è Karin Trentini , la 40enne moglie del cantante che ora ...

Isola - Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli : i commenti dei vip - da Belen a Dalla Chiesa : Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto dare un giudizio allo scontro andato in onda nella puntata in onda ieri...

Riccardo Fogli mente? Spunta una foto con Giampaolo Celli. Lo scoop : Riccardo Fogli non conosce Giampaolo Celli presunto amante di Karin? Spunta una foto Fabrizio Corona è stato chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare (?) a Riccardo Fogli di come la moglie Karin Trentini lo tradirebbe con Giampaolo Celli e di come il naufrago dovrebbe accettare questo scoop come un fatto vero, di cui esistono numerose prove pubblicate anche sui giornali. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha permesso di ...

Viola Valentino - ex moglie Riccardo Fogli : “Non si può ridurre un uomo così” : Riccardo Fogli: l’ex moglie Viola Valentino attacca Fabrizio Corona Continua a far discutere la vicenda di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi. Dopo il messaggio di Fabrizio Corona – che senza giri di parole ha definito il cantante un cornuto – è scesa in campo Viola Valentino. Che, nonostante i problemi del passato con il componente […] L'articolo Viola Valentino, ex moglie Riccardo Fogli: “Non si può ridurre ...

Viola Valentino difende Riccardo Fogli/ 'Corona uno stron*o - lo fa morire sull'Isola' : Viola Valentino difende Riccardo Fogli dopo il pesante videomessaggio di Fabrizio Corona all'Isola dei Famosi sul presunto tradimento della moglie Karin.