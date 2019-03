Reddito,card: cibo,gas,luce,mutui,fitti

Al momento, con laper ildi cittadinanza si possono sostenere solo le spese già consentite con la carta acquisti, cioè beni alimentari negli esercizi convenzionati e spese in farmacie con lo sconto del 5%. Si possono anche pagare bollette di gas ee il decretone prevede anche un prelievo in contanti e un bonifico mensile per mutuo o affitto. Ci sarebbe la possibilità per il ministero del Lavoro di individuare "ulteriori" categorie. E si starebbe studiando anche l'inclusione per acquisti per l'abbigliamento.(Di martedì 5 marzo 2019)

