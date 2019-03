Reddito - "obbligo lavoro per 1 su 3" : Solo un beneficiario su 3 del Reddito di cittadinanza sarà obbligato ad aderire al patto per il lavoro. Gli altri 2 potranno usufruire del sostegno economico senza alcun vincolo lavorativo. E' quanto ...

Reddito - Istat : obbligo lavoro per 1 su 3 : 9.48 Un terzo dei beneficiari del Reddito di cittadinanza avrà l'obbligo di sottoscrivere il Patto per il lavoro. Lo rileva la simulazione dell'Istat,che calcola una platea complessiva di 2,7 milioni d'individui. Dovranno aderire al Patto per il lavoro 897 mila persone, oltre la metà tra i 45-64 anni, di cui 600 mila con licenza media o nessun titolo.In prevalenza sono disoccupati (492 mila) e casalinghe (373 mila). Gli extracomunitari sono ...

Reddito di Cittadinanza : previsto l'obbligo di accettare il lavoro se il salario è superiore a 858 euro : I percettori del Reddito di Cittadinanza saranno obbligati ad accettare un'offerta di lavoro qualora il salario minimo dovesse essere di almeno 858 euro al mese. Questa novità è stata prevista da un emendamento firmato dalla Senatrice Matrisciano (M5S) - una conterranea di Luigi Di Maio - ed è stato approvato oggi dalla Commissione Lavori del Senato e quindi inserito nel 'decretone'; lunedì prossimo, 25 febbraio, il provvedimento arriverà in ...

