Real Madrid | Casemiro difende Solari

Real Madrid-Ajax - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Torna questa settimana la Champions League di calcio 2019, che tra le altre sfide propone quella tra Real Madrid e Ajax, valida per il ritorno dei ottavi di finale, in cui i Blancos partiranno con i favori del pronostico, forti del 2-1 conquistato nella gara d’andata alla Amsterdam ArenA. La partita è in programma questa sera (martedì 5 marzo), a partire dalle ore 21 e si giocherà allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, casa della ...

Mourinho strizza l’occhio al Real Madrid : “non avrei nessun problema a ritornare” : Mourinho ed il suo possibile ritorno al Real Madrid, l’allenatore portoghese non esclude la possibilità di tornare a sedere sulla panchina dei Blancos “Una delle miei migliori sensazioni nel mondo del calcio è essere tornato al Chelsea, quando ti chiamano una seconda volta significa che sanno quanto sei bravo, è una bella sensazione”. Così José Mourinho parla del suo possibile ritorno al Real Madrid ai microfoni di Bein ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Ajax - Champions League 05-03-2019 : Champions League 2018-2019, le Probabili Formazioni di Real Madrid-Ajax, ritorno ottavi di finale, martedì 5 marzo ore 21.00.Probabili Formazioni Real Madrid-Ajax // Il Real Madrid vuole riscattarsi dopo la doppia sconfitta nel ‘Clasico’ con il Barcellona in Copa del Rey e Liga. Le merengues sono fuori dalla corsa per il titolo e ripartono dalla Champions, ma sopratutto dal 2-1 dell’andata alla ”Johan Cruijff ...

Real Madrid - rumors italiani per la panchina : Allegri nella lista di Florentino Perez : Manca ancora un po’ al termine della stagione, ma in casa Real Madrid si inizia già a pensare alla prossima. Dopo il triennio super vincente con Zidane in panchina infatti, i blancos non sono ancora riusciti a trovare un sostituto all’altezza del francese, anche alla luce dei risultati negativi in campionato. Non convince Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui. E così il giornale spagnolo As, che sostiene difficile ...

Real Madrid - l'agente di Bale : 'I tifosi si devono vergognare' : E' uno dei migliori al mondo - ha detto Jonathan Barnett -, merita il massimo rispetto e il modo in cui i tifosi lo hanno trattato è davvero inaccettabile '. Parole che sanciscono quella che sembra ...

Allegri-Real Madrid - Mourihno dietro l’angolo : ecco gli ultimi dettagli : ALLEGRI REAL Madrid- Secondo quanto sottolineato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, il Real Madrid sarebbe pronto a dire addio a Solari al termine della stagione per puntare in maniera netta e diretta su un nuovo tecnico. La sensazione è che il club spagnolo possa puntare in maniera concreta su Allegri o sul clamoroso ritorno di […] L'articolo Allegri-Real Madrid, Mourihno dietro l’angolo: ecco gli ultimi dettagli proviene ...

Real Madrid - Solari e l’ombra di Mourinho : “questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato del possibile ritorno di Mourinho, esprimendo il proprio punto di vista “Un ritorno di Mourinho? Questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts“. Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, commenta così l’apertura del tecnico portoghese a un ritorno sulla panchina dei ‘blancos’. “Con chi andrebbe Julia Roberts tra me e Mourinho? Bisognerebbe ...

Real Madrid-Ajax statistiche - gli olandesi cercano l’impresa : Real MADRID AJAX statistiche – Tra Real Madrid e Ajax domani va in scena in Champions la sfida numero 10 tra due delle formazioni europee più blasonate: alle 21 le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Santiago Bernabeu per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Lo storico degli scontri tra le due […] L'articolo Real Madrid-Ajax statistiche, gli olandesi cercano l’impresa proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Probabili formazioni Real Madrid Ajax/ De Jong e Van de Beek - certezze olandesi : Probabili formazioni Real Madrid Ajax: diretta tv, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League i blancos sono senza Sergio Ramos, squalificato.

Futuro al Real Madrid - Mourinho non chiude assolutamente le porte : “tornare sarebbe una bella sensazione” : L’allenatore portoghese ha parlato di un suo possibile ritorno al Real Madrid, non chiudendo assolutamente le porte a questa eventualità Un ritorno al Real Madrid non è affatto utopia per José Mourinho che, interrogato su questa eventualità, non ha chiuso assolutamente la porta. Intervenuto alla rete tv beINSports, l’ex Chelsea ha parlato di vari argomenti, sottolineando che tornare in un club in cui si è già stati per lui ha ...

Real Madrid - Modric : «Ci manca Cristiano Ronaldo» : Madrid - " Cristiano Ronaldo ci manca " ha ammesso Luka Modric nella conferenza stampa della vigilia prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Ajax. " Trovare un ricambio è ...