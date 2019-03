Rampolli del food | da Ferragamo Jr a Leone Marzotto ecco gli affari degli eredi illustri

Cantù : botte - pallottole e “controllo del territorio e delle attività”. A processo i Rampolli delle famiglie ‘ndranghetiste : Cantù come un pezzo di Aspromonte. Cantù terra di ‘ndrangheta, paura, omertà. Alla sbarra un bel manipolo di giovanissimi, molti accusati di associazione mafiosa. Il processo si celebra a Como. I testimoni non parlano, o ritrattano. Il Comune non si costituisce parte civile, definendo quegli atti “roba da bulli”. Il capo della Dda Alessandra Dolci accusa: “Cantù come Locri” (guarda il video di S. Bauducco). L’inchiesta va ...