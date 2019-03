Rai | si vota il piano Salini

Regionali in Sardegna : il 24 febbRaio si vota per la presidenza | E' sfida a 3 tra centrosinistra - centrodestra e M5s : Lo scrutinio delle schede è fissato per lunedì 25. Tra le novità la possibilità di votare con la doppia preferenza di genere: ecco come

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Diciotti : Giunta vota 'no' - 19 febbRaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Diciotti: la Giunta ha votato "no" alla richiesta di processo nei confronti di Matteo Salvini , 19 febbraio 2019,

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : M5s su Salvini dire Sì vota No - 18 febbRaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Per dire Sì devi votare No; Violenta la figlia per anni, arrestato militare dell'esercito , 18 febbraio 2019, .

Elezioni regionali : domenica 24 febbRaio si vota in Sardegna : Dopo la tornata elettorale abruzzese dello scorso 10 febbraio, il 24 dello stesso mese toccherà alla Sardegna votare per il rinnovo delle giunta e del presidente della regione e il Movimento Cinque Stelle rischia di ottenere un nuovo fallimento. Alcuni sondaggi evidenziano un'elevata preferenza per il candidato del centrodestra Christian Solinas, il secondo posto sembra spettare al centrosinistra con Massimo Zedda, attualmente sindaco di ...

Elezioni europee - entro il 25 febbRaio la domanda per votare : I cittadini dell'Unione residenti in Italia, per esercitare il diritto di voto alle prossime Elezioni europee, devono presentare domanda entro il 25

Elezioni Abruzzo - Salvini : “Un pezzo di sinistra ha votato noi : opeRai - insegnanti - lavoratori. Risultato commovente” : “Dai dati dei Comuni si vede che un pezzo del voto di sinistra è arrivato a noi: operai, insegnanti, lavoratori“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dopo la vittoria del centrodestra alle Elezioni regionali in Abruzzo. “E’ il secondo dato elettorale vero dopo Trento e Bolzano da quando stiamo al governo – ha aggiunto il segretario nazionale della ...

Sanremo - presidente Rai Foa : "Sistema votazione va corretto" : C'è stata una sproporzione, un chiaro squilibrio tra il voto popolare e una giuria composta da poche decine di persone che ha provocato le polemiche. Questo è il vero punto che deve farci riflettere. Questo sistema funziona o no? Va corretto chiaramente anche perché il pubblico si senta rappresentato. C'è stato un ribaltamento del giudizio e ne va tenuto conto. Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, parlando a Uno Mattina ...

Abruzzo - elezioni regionali del 10 febbRaio : si vota dalle 7 - 00 alle 23 - 00 : Teleborsa, - Abruzzo alle urne per le elezioni regionali, primo vero test in vista delle europee di maggio, probabilmente assieme a una consistente serie di amministrative, dopo le politiche del 4 ...

Elezioni in Sardegna - vince FRailis - Pd e Leu - : i 5 Stelle perdono il seggio. Ma è astensione record : vota il 15% : Il nuovo deputato di Cagliari è, a sorpresa, Andrea Frailis, centro sinistra, ma chi ha veramente vinto le suppletive è il partito dell'astensione: ha votato il 15,6 per cento. A scrutinio terminato a ...

Sardegna - vince FRailis del Pd. Ma è flop affluenza : 100 votanti per seggio : Se proprio qualche indicazione politica va trovata in queste elezioni forse bisognerà osservare le reazioni che si scateneranno nei prossimi giorni nel centrodestra. Era infatti particolarmente ...