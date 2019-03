Quinta tappa Tirreno Adriatico 2019 | percorso e altimetria Colli al Metauro-Recanati

Viviani s'impone in volata nella Quinta tappa del Tour degli Emirati : Ha sprintato, ha dovuto frenare, è ripartito, ha sprintato di nuovo, ha vinto rimontando nettamente la ruota più veloce del pianeta, quella di Fernando Gaviria. nella quinta tappa dell'Uae Tour, il ...

Ciclismo - UAE Tour : Elia Viviani vince in volata Quinta tappa. Successo n° 70 in carriera : Elia Viviani si impone in volata nella quinta tappa dell'UAE Tour 2019, 181 chilometri da Flag Island a Khor Fakkan. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che raggiunge i 70 successi in carriera, ...

UAE Tour – Quinta tappa nel segno di Elia Viviani - il ciclista italiano ringrazia la sua squadra : “mi hanno fatto risparmiare energie fino alla fine” : Elia Viviani vince la Quinta tappa dell’UAE Tour, le dichiarazioni del ciclista italiano dopo la vittoria al fotofinish su Gaviria, Kittel e Bennet Elia Viviani è stato protagonista assoluto della Quinta tappa dell’UAE Tour. Nella frazione, con partenza da Sharjah ed arrivo a Khor Fakkan dopo ben 180 chilometri, il ciclista italiano ha battuto al fotofinish Gaviria, Kittel e Bennet. Subito dopo l’impresa il corridore ...

Tour of Oman – Pozzovivo sorride nella Quinta tappa : “dopo la caduta in Australia è stata dura - ho avuto le risposte che cercavo” : L’entusiasmo di Domenico Pozzovivo dopo il terzo posto di oggi nella quinta tappa del Tour of Oman 2019 Ottima prestazione oggi, nella quinta tappa del Tour of Oman, per Domenico Pozzovivo: il ciclista della Bahrain Merida ha chiuso la sua gara al terzo posto, alle spalle di Lutsenko e Freiller. “Sono molto felice per il mio terzo posto alla fine della tappa regina. Ho attaccato insieme a Lutsenko anche per provare a prendere i ...

Tour Colombia 2019 – Nairo Quintana vince l’ultima tappa - a Miguel Angel Lopez il successo finale : Nella tappa regina del Tour of Colombia 2019, Nairo Quintana non lascia scampo ai propri avversari precedendo Sosa e Lopez, con quest’ultimo che vince la generale Il Tour Colombia 2019 si conclude con la vittoria finale di Miguel Angel Lopez, riuscito grazie al terzo posto ottenuto nell’ultima tappa a scalzare Julian Alaphilippe dalla prima posizione della classifica generale. Un successo maturato negli ultimi quattro ...

Tour Colombia 2019 : Nairo Quintana dà spettacolo nell’ultima tappa - Miguel Angel Lopez si prende la generale : Un epilogo spettacolare e ricco di colpi di scena per il Tour Colombia 2.1. L’ultima tappa, nonché la più attesa, ha visto i grandi favoriti darsi battaglia con scatti e controscatti sulla dura salita finale dell’Alto de las Palmas. Il protagonista odierno è Nairo Quintana, che nonostante una caduta nel finale a causa di un tifoso, riesce a vincere in solitaria con un attacco perfetto nell’ultimo chilometro. Seconda posizione per il giovane ...

Tour Colombia 2019 : show di Julian Alaphilippe nella Quinta frazione! Tappa e maglia per il transalpino : Julian Alaphilippe è il vincitore della quinta e penultima frazione del Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classificata di categoria 2.1. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto il Colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) nella volata tra gli attaccanti di giornata, al termine dei 176.8 km con partenza e arrivo a La Union. Il fuoriclasse francese, al terzo ...

Pista Lunga - domani scatta la Quinta tappa di CdM a Hamar : sei gli azzurri convocati dal dt Marchetto : La Nazionale azzurra del d.t. Marchetto impegnata da domani ad Hamar con sei azzurri nel quinto appuntamento del circuito internazionale a meno di una settimana dai Mondiali su singole distanze di Inzell Prende il via domani ad Hamar, in Norvegia, la quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga, la prima di questo 2019. Presente anche la Nazionale italiana del d.t. Marchetto, in gara da domani con sei atleti a pochi giorni da ...

San Juan : colpo di Alaphilippe nella seconda tappa - Quintana all’attacco : La Vuelta San Juan sta tenendo pienamente fede alle aspettative. Dopo la vittoria di Fernando Gaviria nella frazione d’apertura è arrivata la firma di un altro dei campioni più attesi della corsa argentina, Julian Alaphilippe. Il corridore francese della Deceuninck Quickstep ha conquistato la seconda tappa con un bell’attacco sull’ultima breve salita in prossimità del traguardo. Anche Quintana si è fatto vedere in azione: ha confermato le ottime ...

Down Under : dopo cadute e squalifiche la Quinta tappa va a Jasper Philipsen : È successo un po’ di tutto nella quinta e penultima tappa del Tour Down Under. La giornata sembrava destinata a passare via tranquillamente con uno sprint generale, alla vigilia della frazione decisiva in programma domani a Willunga, invece è stata ricca di episodi e colpi di scena. Il leader della generale Patrick Bevin è rimasto coinvolto in una caduta a 10 km dall’arrivo, ma è riuscito a salvare la sua maglia simbolo del primato. La volata ha ...

Tour Down Under 2019 : Caleb Ewan declassato dalla giuria nella Quinta tappa. Vince Jasper Philipsen - quinto Elia Viviani : La decisione della giura ribalta il risultato della quinta tappa del Tour Down Under 2019. Il primo a tagliare il traguardo di Strathalbyn è l’australiano Caleb Ewan, che è stato però declassato dalla giura per un contatto irregolare durante la volata. A centrare il successo è così il 20enne belga Jasper Philipsen, secondo, davanti allo slovacco Peter Sagan e all’olandese Danny van Poppel. quinto posto per il campione italiano Elia Viviani, ...

Dakar 2019 – Settima Tappa : crolla Quintanilla - Brabec nuovo leader : per le auto splendido duello tra Peterhansel e Roma : Brabec nuovo leader della classifica generale delle moto, Al-Attiyah domina quella delle auto: la situazione dopo la Settima Tappa della Dakar 2019 E’ andata in scena ieri la Settima Tappa dell’edizione 2019 della Dakar. Ancora una giornata di tanto spettacolo sulle sabbie africane: per quanto riguarda le moto è stato Sunderland uno dei protagonisti assoluti. Dopo una partenza ritardata di 30 minuti per visibilità scarsa e ...

Dakar 2019 - risultati settima tappa moto : vince Sam Sunderland - Quintanilla crolla e Brabec sale in vetta alla generale : Dopo le grandi difficoltà di inizio competizione (il britannico è ormai fuori classifica), è arrivata la riscossa. Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) si è aggiudicato la settima tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. Si è trattato del primo stage con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località, una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato non era ...