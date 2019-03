Psg | Neymar scatenato al carnevale di Rio FOTO ...

Neymar al Carnevale di Rio con la cantante Anitta alla vigilia di Psg-Manchester Utd : Sgambata al sambodromo di Rio, prima di tornare a Parigi per assistere all'ottavo di finale di Champions tra il suo Psg e il Manchester United. I brasiliani, si sa, fanno fatica a perdersi il ...

Neymar : 'Giocare nel Real Madrid è un onore per chiunque - ma ora sono felice al Psg' : Se non succederà, non sarà la fine del mondo " puntualizza il brasiliano " Certo, ogni giocatore sogna di conquistarlo almeno una volta. Il mio sogno più grande, però, è vincere la Coppa del Mondo ...

Neymar : 'Sto bene al Psg - ma il mio sogno è giocare nel Real Madrid' : Se non succederà, per me non sarà la fine del mondo, non cancellerà le cose buone che ho fatto nel calcio. Ogni giocatore sogna di vincerlo, è ovvio, ma io non ci perdo il sonno. Ciò che invece ...

Neymar - la rivelazione sull’infortunio spiazza il Psg : “nel 2018 non mi ruppi solo il metatarso” : Neymar e il suo precedente infortunio: il calciatore svela la verità sulla frattura metatarsale a causa della quale nel 2018 rischiò di saltare i Mondiali Gli infortuni di Neymar nella sua carriera sono quasi sempre stati una costante. Tra gli altri, ricordiamo quello che nel 2018 (una frattura metatarsale) che mise a serio rischio la presenza dell’attaccante brasiliano ai campionato del mondo di calcio in Russia. A distanza di circa ...

Psg - Neymar e il recupero dall'infortunio : prosegue la riabilitazione del brasiliano. FOTO : L'attaccante brasiliano prosegue la fase di recupero dopo l'infortunio subito il mese scorso al quinto metatarso del piede destro. O'Ney, dopo aver ricevuto cure a Parigi e Barcellona, è volato in ...

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar : "Non è in vendita - il Real Madrid lo sa" : ... già 25 gol e 14 assist in 30 partite quest'anno - ciò che ha fatto a soli 20 anni, con la vittoria di una Coppa del mondo e la presenza nel ristretto gruppo dei cinque migliori giocatori del mondo, ...

Psg - le rivelazioni di Neymar : “sono rimasto a casa a piangere per due giorni dopo l’infortunio” : L’attaccante brasiliano ha parlato dei momenti successivi all’infortunio occorsogli a gennaio, svelando un particolare retroscena Niente ottavi di Champions League per Neymar, il brasiliano salterà anche il ritorno del match con il Manchester United per via della riattivazione della lesione al quinto metatarsi subita lo scorso gennaio. Un colpo durissimo da digerire per l’ex Barcellona che, intervenuto ai microfoni ...

Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Cavani dopo Neymar : l'uruguaiano salta per infortunio Manchester United-Psg di Champions : Due righe di comunicato per ufficializzare un altro infortunio. dopo quello di Neymar. A pochissimi giorni dall'andata degli ottavi di finale tra Psg e Manchester United, Tuchel ha saputo che per il ...

Tegola sul Psg - dopo Neymar anche Cavani out : l’attaccante in dubbio per la Champions : dopo l’infortunio di Neymar, il Psg rischia di rimanere anche senza Edison Cavani: l’uruguaiano si è infortunato ieri durante il match di Ligue 1 contro il Bordeaux Brutte notizie dall’infermeria del Psg. dopo l’infortunio di Neymar, per cui ci vorrà un lungo recupero prima del suo ritorno in campo, anche Edison Cavani è out. Durante il match di Ligue 1 contro il Bordeaux, vinto 1-0 dalla squadra allenata da Thomas ...

Psg - l'infortunio non ferma Neymar : duro allenamento in palestra : Lo stesso infortunio un anno dopo. La sfortuna perseguita Neymar che però non si abbatte ed ha già ripreso gli allenamenti in palestra per rivedere al più presto il campo. La stella brasiliana, che ha ...

Psg - guai in vista per Neymar : a processo per curruzione e truffa : Non è un buon momento per Neymar: dopo l'infortunio rimediato in campionato che lo terrà fuori dai campi di gioco per due mesi, ci sono guai in vista con la legge per il fuoriclasse brasiliano. Secondo quanto riporta Cadena Ser il 26enne ex Santos, che compirà 27 anni il 5 febbraio, era nervoso all'aeroporto di Barcellona perchè l"Audiencia Nacional ha respinto il ricorso in appello presentato dal giocatore del Psg che dovrà così presentarsi in ...