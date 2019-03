Presidente Conte | ci dica cosa pensa della Tav

Gli appuntamenti del Presidente Conte dal 6 all'8 marzo : ... Sala della Lupa, Camera dei Deputati Ore 14.30 " Convegno 'L'economia del benessere: la rivoluzione possibile', Sala della Regina, Camera dei Deputati VENERDÌ 8 Ore 11.00 " Celebrazione della ...

Riparto eventi calamitosi : il Presidente Oliverio incontra Conte : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha partecipato ieri alla Conferenza dei presidenti delle Regioni che hanno esaminato il Piano stralcio di Riparto per la sistemazione idrogeologica nelle zone colpite da eventi calamitosi verificatesi negli ultimi sei mesi. Successivamente sullo stesso argomento si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra i presidenti delle Regioni ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oliverio nel suo ...

Quanto guadagna il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Caso Regeni - Conte dopo l’incontro con Al Sisi : “Dal Presidente egiziano attenzione e impegno per una soluzione” : Il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Al Sisi hanno toccato come “primo tema” del loro bilaterale il Caso di Giulio Regeni. “Al Sisi ha testimoniato la sua costante attenzione e il suo impegno perché questo Caso abbia una soluzione”, ha detto il presidente del Consiglio al termine del faccia a faccia a Sharm El Sheik. Al presidente egiziano “abbiamo ribadito l’assoluta sensibilità del governo italiano e ...

Conte : “Caso Regeni ferita aperta - col Presidente egiziano troveremo un modo per confrontarci” : Le parole del premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba. “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ha detto il presidente del Consiglio rispondendo a una domanda dei cronisti sulla vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto.Continua a leggere

Calenda - a sorpresa difende Conte : 'Burattino al Presidente del mio paese mi fa inc*****e' : La politica non è una scienza esatta. Persino i numeri, a volte, vengono letti in maniera differente, a seconda di quello che è il punto di vista. Accade poi che lo stesso fatto possa essere analizzato sotto varie chiavi di lettura. E' accaduto, ad esempio, che il presidente del Consiglio italiano abbia subito un attacco netto da parte di un parlamentare belga di nome Verhofstadt che, senza troppi problemi, lo abbia definito il burattino di Lega ...

Venezuela - Conte : Non appoggiamo Maduro - no a Presidente autoproclamato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

'E' stato un lapsus' - così Conte sull'auto-nomina a Presidente della Repubblica - : Strasburgo, 12 feb., askanews, - 'Non c'è nessuna aspirazione da parte mia a un incarico di questo tipo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tornando, in un colloquio a ...

Presidente Conte : Undici fatti poco noti della giornata politica di ieri. Dopo essersi proclamato Presidente della Repubblica durante un'intervista, Conte precisa: 'Sono perfettamente in forma. Lo scolapasta che porto in testa è solo perché mi si è ...

Lapsus di Conte : 'Io Presidente della Repubblica e garante dell'unità nazionale' : 'Io sono, quale presidente della Repubblica, garante della coesione nazionale'. E' il Lapsus del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Potenza, forse distratto dall'incalzare delle domande ...

Lapsus di Giuseppe Conte : "Io Presidente della Repubblica" - Sky TG24 - : Il Presidente del Consiglio, parlando coi giornalisti, si è lasciato sfuggire la frase "prendendosi" un ruolo istituzionale diverso e dicendo di essere "garante della coesione nazionale"

Lapsus di Conte : “Io garante della coesione nazionale. Qui in qualità di Presidente della Repubblica…” : “Io sono, quale Presidente della Repubblica, garante della coesione nazionale”, è il Lapsus del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Potenza, forse distratto dall’incalzare delle domande dei giornalisti e dal numero di telecamere che lo “assediavano”. Conte stava rispondendo a una domanda sulle conseguenze della maggiore autonomia chiesta da alcune Regioni. Né il premier si è accorto del Lapsus né i ...

Il Presidente di Confindustria si appella a Conte per normalizzare i rapporti con Parigi : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha lanciato un appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, perché si impegni personalmente per normalizzare i rapporti bilaterali con la ...