Pescara | cibo conservato tra escrementi di topi | blitz dei Nas | nei guai un hotel

(Di martedì 5 marzo 2019) Conservava, pronti per la somministrazione, due quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, congelati con attrezzatura non idonea e detenuti in ambienti pervasi dadi roditori.Per questo il titolare di un-ristorante del Teramano è stato denunciato dai Carabinieri del Nas di. Il controllo rientrava nell’ambito delle ispezioni che i militari per per la tutela della salute stanno eseguendo nei comprensori sciistici abruzzesi.Il personale della Asl di Teramo, intervenuto sul posto su segnalazione dei Nas, ha disposto la distruzione degli alimenti, che sono stati sequestrati, e la sospensione immediata delle attivita’ di ristorazione-cucina.L'articolotradidei Nas, neiunMeteo Web.

