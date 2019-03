Padova | imprenditore si toglie la vita nella sua azienda | si è impiccato

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) Un brutto dramma si è verificato questa mattina in provincia di, precisamente in un'di Vigonza, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senzaall'interno della struttura che ospitava la sua attività. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo si sarebbe. Inutili i soccorsi, all'arrivo dei sanitari per lui non c'era più niente da fare. Secondo il sitooggi.it, a ritrovare il corpo esanime della vittima sono stati alcuni dipendenti (tra cui anche la moglie) che, come ogni mattina, si sono recati intorno alle 9:00 alla ditta per cominciare il turno e farsi aprire. Non ricevendo risposta dall'uomo, hanno deciso di entrare nell'per vedere se non fosse successo qualcosa. Purtroppo, una volta all'interno dell'edificio, hanno notato il corpo esanime del 57enne,si in uno dei locali dell'Un dramma ancora senza una ...

globalistIT : - MGrava : RT @corriereveneto: #Padova, imprenditore si impicca in azienda - mattinodipadova : Vigonza, imprenditore si toglie la vita nel proprio capannone -