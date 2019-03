Ottavi di finale di Europa League – Giovedì il Napoli sfida il Salisburgo | il match anche

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna comincia da Le Mans gli Ottavi di finale. Mario Chalmers debutta in bianconero : Il tempo dell’attesa è finito: la Segafredo Virtus Bologna ritorna in Europa per giocare gli ottavi della Basketball Champions League 2018-2019. La corsa verso la prima delle due coppe organizzate dalla FIBA parte dall’Antares di Le Mans, dove domani sera gli uomini di Pino Sacripanti si recheranno a far visita a quelli di Eric Bartecheky. Sarà una giornata particolare, quella delle V nere, perché ci sarà il debutto dell’ultimo ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vola in Russia per l’andata degli Ottavi di finale - Hummer e Strebkov le stelle del Nizhny Novgorod : Comincerà domani il cammino dell’Umana Reyer Venezia nella seconda fase della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra guidata da Walter De Raffaele scenderà infatti in campo in casa del Nizhny Novgorod per l’andata degli ottavi di finale, nel primo turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea organizzata dalla FIBA. La formazione italiana ha tutte le carte in regola per provare ad arrivare fino in fondo ...

ATP Sao Paulo – Sonego eliminato agli Ottavi di finale - Mayer stacca il pass per i quarti in tre set : Leonardo Mayer non dà scampo a Lorenzo Sonego al torneo ATP di Sao Paulo, l’azzurro eliminato agli ottavi di finale dal tennista argentino Lorenzo Sonego è fuori dal torneo ATP di Sao Paulo agli ottavi di finale. L’azzurro ha detto addio al Brazil Open dopo il match disputato contro Leonardo Mayer, capace di battere il tennista numero 114 del mondo in tre set. Il primo parziale di gioco si conclude nettamente a favore ...

ATP Dubai – Sorpresa negli Ottavi di finale : Hurkacz fa fuori Nishikori al terzo set : Hubert Hurkacz ribalta il pronostico della vigilia ed elimina Kei Nishikori dell’ATP di Dubai: il tennista polacco si impone al terzo set Grande Sorpresa negli ottavi di finale dell’ATP di Dubai. Hubert Hurckacz ribalta il pronostico della vigilia e raccoglie un prestigioso successo eliminando Kei Nishikori dal torneo degli Emirati Arabi. Il tennista polacco, attualmente numero 77 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto la testa di ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Rafa Nadal batte Mischa Zverev e vola agli Ottavi di finale : Dopo Roger Federer, è toccato anche a Rafa Nadal 'tornare in ufficio'. Il maiorchino, a un mese dalla batosta riscevuta nella finale degli Australian Open da Novak Djokovic, è rientrato senza problemi ...

Squash - Mondiali 2019 : Egitto protagonista nella prima giornata degli Ottavi di finale : Terza giornata di gare e prima parte degli ottavi di finale archiviata a Chicago, negli Stati Uniti, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Squash. nella notte italiana sono infatti andate in scena le prime quattro sfide del terzo turno, in attesa delle altre quattro partite che si giocheranno questa notte ed andranno a definire il programma dei quarti di finale. La sorpresa principale è arrivata in campo femminile, dove ...

ATP San Paolo – Sonego accede agli Ottavi di finale - steso in due set l’argentino Delbonis : Il tennista italiano riesce ad avere la meglio sul proprio avversario, superandolo con il punteggio di 6-4, 6-4 Lorenzo Sonego accede agli ottavi di finale del torneo ATP di San Paolo, il tennista azzurro supera in due set Federico Delbonis al termine di un match molto combattuto. Il numero 114 del ranking si impone con il punteggio di 6-4, 6-4 al termine di quasi un’ora e mezza di gioco, sciorinando un buon tennis che gli permette ...

Squash - Mondiali 2019 : Raneem El Welily e Mohamed ElShorbagy proseguono la difesa del titolo - definiti gli Ottavi di finale : Si è svolto nella notte italiana il secondo turno del tabellone dei Mondiali 2019 di Squash, in corso a Chicago, negli Stati Uniti. Dopo l’imprevedibile eliminazione dell’egiziano Karim Abdel Gawad (n.5 del ranking mondiale) nel primo turno, la seconda giornata di gare non ha riservato grandi sorprese. La sfida più attesa in campo femminile era lo scontro tra le statunitensi Amanda Sobhy (testa di serie n.11) e Olivia Blatchford ...

Europa League : ecco i sorteggi degli Ottavi di finale : Il tabellone dei sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League, dove Inter e Napoli se la dovranno vedere con Eintracht Francoforte e SalisburgoEuropa League / INTER / NAPOLI – Nella giornata di ieri si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, che avrà come appendice la finale di Baku. Per le italiane non si può certamente parlare di un’urna fortunata: l’Inter di Luciano Spalletti, dopo aver ...

Europa League - gli orari degli Ottavi di finale di Inter e Napoli : Inter e Napoli grandi protagoniste dell’Europa League, diramati anche gli orari degli ottavi di finale I sorteggi di Europa League hanno stabilito le squadre che affronteranno agli ottavi di finale Napoli ed Inter. Ad attendere la squadra allenata da Carlo Ancelotti sarà il Salisburgo, mentre a scontrarsi con i nerazzurri sarà l’Eintracht Francoforte. Dopo la comunicazione delle date, la Uefa ha diramato anche gli orari dei ...

Europa League 2019 - calendario e orari Ottavi e fase finale : Le partite di andata Giovedì 7 marzo ore 18.55 EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER Dinamo Zagabria-Benfica Siviglia-Slavia Praga Rennes-Arsenal Zenit-Villarreal Giovedì 7 marzo ore 21.00 Chelsea-Dinamo Kiev ...

Sorteggi Europa League : gli accoppiamenti degli Ottavi di finale [LIVE] : Sorteggi Europa League, Inter e Napoli puntano al successo finale, ma prima bisogna passare per l’ostacolo degli ottavi di finale Sorteggi Europa League, quest’oggi l’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione. La nostra Serie A ha perso per strada la Lazio sconfitta dal Siviglia, ma restano in corsa Inter e Napoli con concrete ambizioni in vista della vittoria ...