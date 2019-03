Nuoto | il Tribunale Nazionale Antidoping esaminerà il 2 aprile il ricorso di Filippo

oasport

(Di martedì 5 marzo 2019) Sono trascorsi circa 4 mesi da una sentenza che fece tanto discutere: quattro anni di squalifica (dimezzata la richiesta della Procura) da parte delinflitti all’ex nuotatoreMagnini ed altrettanti a Michele Santucci. La motivazione era stata uso o tentato uso di doping. Magnini ha così pagato la collaborazione con il nutrizionista Guido Porcellini, squalificato 30 anni.“E’ un sistema che non funziona. Io e Michele (Santucci, ndr) abbiamo stabilito un record: siamo i primi due atleti non positivi ma squalificati e me la aspettavo. Credo che la nostra sentenza fosse già scritta quando siamo venuti a parlare un mese fa ed è un qualcosa che non capisco anche perché giuro non sappiamo neanche quale sia la sostanza che noi avremmo assunto o tentato di assumere… Non esiste niente e quindi anche per questo faremo. E poi vi dico una cosa: il ...

