Non Mentire speranza della fiction Mediaset

Riassunto Non Mentire dell'ultima puntata : l'inaspettata morte del perfido Molinari : Domenica sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata della fiction Non mentire con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Il pubblico che in queste settimane ha avuto modo di seguire il nuovo thriller poliziesco ispirato alla serie tv americana 'Liars', ha seguito con apprensione l'epilogo di questa prima stagione, il quale è stato contrassegnato da un bel po' di colpi di scena. Non mentire, il Riassunto ...

Greta Scarano da Il nome della rosa a Non Mentire : ‘Voglio fare solo cose che valgono’ : “Voglio fare soltanto le cose che valgono la pena“, questo il mantra di Greta Scarano, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondo della tv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non mentire, infatti, la bionda (per ora) Greta torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il nome della rosa, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: ...

Ascolti TV 3 marzo 2019 - Fazio tiene testa a Non Mentire : Mara Venier trionfa : Ascolti TV domenica 3 marzo 2019, testa a testa tra la fiction Mediaset e Che tempo che fa: il pubblico diviso tra Fabio Fazio e Non mentire Ieri, domenica 3 marzo, la fiction Non mentire ha registrato un ulteriore calo di Ascolti rispetto alle prime puntate (quando aveva suscitato un grande interesse tra il pubblico […] L'articolo Ascolti TV 3 marzo 2019, Fazio tiene testa a Non mentire: Mara Venier trionfa proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e l’ultima puntata di Non mentire : È un vero e proprio testa a testa quello tra Rai1 e Canale 5 nella serata del 3 marzo. Rai1 con Che tempo Che Fa, con l‘intervista al presidente francese Emmanuel Macron, si è aggiudicata gli Ascolti con 3.559.000 telespettatori e uno share del 14,1%, ma Canale 5 con la terza e ultima puntata di Non mentire ha ottenuto 3.273.000 telespettatori e lo stesso share della concorrenza, il 14,1%. LEGGI: Non mentire 2, la seconda stagione si farà? ...

Non Mentire 2 si farà? Due indizi lo confermano : Domenica 3 marzo si è conclusa con l’ultima puntata (di tre) la miniserie di Canale 5 Non mentire, la storia di un controverso stupro e delle sue conseguenze con Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Anche grazie al buon riscontro di pubblico avuto dalla fiction, ora si parla di una possibile seconda stagione, visto che la stessa Scarano ha lanciato un indizio social, scrivendo sotto il post su Instagram che celebrava la fine della serie un ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. D’Urso (17%) vs Parodi (13.1%) : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. Parodi 13.1% - D’Urso 17% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. Parodi 13.1% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su ...

Non Mentire travolge il pubblico e conquista la serata con il finale : ma è davvero tutto così perfetto? : Vogliamo continuare ad elogiare Non Mentire? Anche, ma non solo. Sicuramente un domani ci guarderemo indietro e ci ricorderemo che Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno segnato un solco tra il passato e il futuro della fiction Mediaset che è tornata, ufficialmente (almeno si spera) ad un nuovo livello e poco importa se tutto questo è arrivato da un remake di una serie inglese e non da una novità assoluta. Facciamo finta di voler chiudere ...

Non Mentire : indiscrezioni su una seconda stagione per la serie di Alessandro Preziosi : Nella serata del 3 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di 'Non mentire', la serie Tv di Canale 5 che ha visto protagonisti gli attori Alessandro Preziosi e Greta Scarano, nei rispettivi ruoli di Andrea Molinari e Laura Nardini. Nell'ultima puntata della serie Tv, Laura è riuscita ad incastrare il chirurgo, sottraendogli i video pornografici che il personaggio Andrea usava registrare nel corso dei suoi abusi sessuali ai danni di 7 donne. ...

Non Mentire 2 : da Mediaset nessuna conferma - ma la seconda stagione di Liar si farà : Ieri, 3 marzo, è andata in onda l'ultima puntata della fiction 'Non mentire' con Alessandro Preziosi e Fiorenza Pieri. Le prime due puntate sono state accolte con un ottimo riscontro di pubblico. La prima ha, infatti, ha ottenuto il 15.5% di share, mentre la seconda il 14.13% di share. Proprio per questo, è probabile che Mediaset decida in futuro di produrre anche una seconda stagione. La conferma, però, non è ancora giunta. nessuna conferma ...

«Non mentire» : il remake con cui Mediaset torna (finalmente) a respirare : Non MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireNon MentireLa sigla era già di per sé un passo avanti. Nessuna grafica stilizzata, nessun font abborracciato. Solo una ripresa aerea, un successo dei Cranberries in sottofondo e i protagonisti, Laura e Andrea, che scelgono di darsi una chance e uscire a cena. Lui, chirurgo affermato. Lei, insegnante di carattere. Soli, belli, che ammiccano con lo ...

Non Mentire - riassunto ultima puntata : Laura trova i video per incastrare Andrea : Domenica 3 marzo è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 l'ultima puntata della serie tv, "Non mentire", con protagonisti Greta Scarano e Alessandro Preziosi. La serie di successo di Mediaset è tornata questa settimana in tv per salutare il pubblico con un gran finale ricco di suspance e pathos. La rivelazione di Tommaso Nell'ultima puntata di "Non mentire", Laura non riesce a capacitarsi del fatto che Andrea sia ancora libero dopo tutto ...