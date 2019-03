NBA | risultati della notte | Phoenix sorprende Milwaukee | che duello Wade-Carter

Risultati NBA – Gallinari allontana il sogno playoff dei Lakers : ai Clippers il derby di Los Angeles : E’ un super Gallinari quello che nella notte ha trascinato i suoi Clippers alla vittoria contro i Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Sempre meno sono le partite che separano le squadre di NBA dai playoff. Lo spettacolo dunque è assicurato, tra giocate mozzafiato, sorprese e delusioni. Tante le sfide andate in scena nella notte italiana e i Risultati di alcune di queste ...

Risultati NBA 4 marzo : Harden batte Irving - Gallinari trascina i Clippers verso i playoff : Sempre più serrata al corsa verso i playoff in questa fase finale del campionato Nba. Le 7 partite giocate nella notte tornano a ridiscutere le classifiche sia nella Western Conference che nella Eastern Conference. Harden ancora al top: Boston Celtics-Houston Rockets 104-115 Si giocava a Boston il confronto tra due big della lega come James Harden e Kyrie Irving. 'The Beard' ha avuto la meglio guidando i Rockets alla vittoria esterna contro i ...

NBA - risultati : Westbrook re a Memphis. Detroit si rilancia contro Toronto : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 99-95 if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Ci pensa Russell ...

Risultati NBA : nella notte cade Toronto - riprende la corsa dei Thunder : NBA, altri 4 incontri si sono giocati nella notte americana dopo quelli disputati ad orari “italiani” nella serata di ieri Dopo le gare della serata di ieri, la giornata NBA si è conclusa con altri 4 incontri andati in scena nella notte americana. A sorpresa i Toronto Raptors hanno perso contro Detroit 112-107, anche a causa dell’assenza del trascinatore Leonard. Non sono bastati infatti ai canadesi i 35 punti di Lowry ...

Risultati NBA : Harden con 42 punti espugna Boston - Clippers a valanga sui Knicks : NBA, 4 gare giocate nella serata italiana: i Trail Blazers hanno battuto Charlotte nonostante un McCollum sottotono, spettacolo a Boston Serata NBA ad orari “europei”, come spesso accade la domenica. Ben 4 gli incontri giocati, a partire dalla vittoria di Portland contro Charlotte. I Trail Blazers hanno avuto la meglio 118-108, con 26 di Nurkic e 23 di Lillard. Anomala serata sottotono per McCollum autore di soli 6 punti questa ...

NBA risultati : Curry spegne Phila - gli Spurs travolgono i Thunder : Golden State torna a marciare dopo due sconfitte, passando a Philadelphia con Steph Curry protagonista nel finale. Dopo il disastroso Rodeo Trip, seconda vittoria consecutiva per San Antonio, che ...

Risultati NBA – I 43 di Antetokounmpo non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...

Risultati NBA del 2 marzo : Gallo guida i Clippers - di misura Toronto - Lakers sconfitti : Sette i match di Nba giocati nella notte tra 1 e 2 marzo, che portano novità sulla classifica in vista dei playoff ormai vicini. Per i Clippers l'obiettivo Playoff sembra sempre più raggiungibile, soprattutto dopo la vittoria esterna di questa notte in un match chiave contro i Kings, anche questi candidati a un posto in coda per i Playoff. Danilo Gallinari trascina i suoi con 19 punti e 9 rimbalzi portando a casa il derby californiano. Per i ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers - Los Angeles ko contro Milwaukee : sfida senza fine tra Hawks e Bulls : I Risultati NBA della notte: sfida infinita tra Atlanta e Chicago, Lakers ko contro Milwaukee Ben 7 sfide NBA hanno animato la notte italiana all’insegna dello sport e dello spettacolo. Tra queste da segnalare la sconfitta dei Lakers in casa. La squadra di Los Angeles, davanti al proprio pubblico, nonostante i 31 punti messi a segno sia da LeBron James che da Brandon Ingram, perde contro Milwaukee, alla settima vittoria consecutiva. ...

