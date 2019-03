NBA | Gallinari incanta | segna 23 punti | batte LeBron James e condanna i Lakers

Risultati NBA – Gallinari allontana il sogno playoff dei Lakers : ai Clippers il derby di Los Angeles : E’ un super Gallinari quello che nella notte ha trascinato i suoi Clippers alla vittoria contro i Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Sempre meno sono le partite che separano le squadre di NBA dai playoff. Lo spettacolo dunque è assicurato, tra giocate mozzafiato, sorprese e delusioni. Tante le sfide andate in scena nella notte italiana e i Risultati di alcune di queste ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA : Gallinari e i Clippers schiantano New York - Toronto cade all'overtime : Continua la crisi dei Boston Celtics , travolti dagli Houston Rockets del solito James Harden, 42 punti,: 115-104 il punteggio finale. Tutto facile, invece, per i Los Angeles Clippers di Danilo ...

Danilo Galliinari è protagonista con i Los Angeles Clippers

Risultati NBA 4 marzo : Harden batte Irving - Gallinari trascina i Clippers verso i playoff : Sempre più serrata al corsa verso i playoff in questa fase finale del campionato Nba. Le 7 partite giocate nella notte tornano a ridiscutere le classifiche sia nella Western Conference che nella Eastern Conference. Harden ancora al top: Boston Celtics-Houston Rockets 104-115 Si giocava a Boston il confronto tra due big della lega come James Harden e Kyrie Irving. 'The Beard' ha avuto la meglio guidando i Rockets alla vittoria esterna contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

