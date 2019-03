Napoli | ladri scatenati ai Tribunali | rubati gli incassi di tre pizzerie

Napoli - arrestata coppia di ladri di scooter : ne trascinavano uno a braccia : Questa notte, gli agenti della Polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato Francesco Esposito 24enne, e Angelo Fusco, 25enne , entrambi con precedenti di polizia, per i reati di ...

Napoli - Chiaia sotto scacco dei ladri : «Io - derubato due volte in dieci giorni» : Non solo residenti: anche i commercianti di Chiaia, il quartiere della movida napoletana, si ritrovano a fare i conti con un allarme sicurezza. Ne è una prova la testimonianza di Vincenzo...

Napoli - sette furti in pizzeria : 'Ladri - ecco le mie chiavi' : 'Settimo comandamento: non rubare'. Giuseppe Di Mascia l'ha scritto con il pennarello nero sul cartello attaccato alla vetrina della sua pizzeria di via Vincenzo Mosca, a pochi metri dalla ...

Napoli - pizzaiolo derubato sette volte scrive ai ladri : 'Non rompete le porte - vi lascio le chiavi' : Ha aperto cinque mesi fa e già l'hanno derubato delle provviste alimentari e di soldi ben 7 volte. Vittima dei furti è il titolare di una pizzeria in via Vincenzo Mosca, nel territorio della V ...

Napoli - spunta il vademecum per i turisti che noleggiano le auto : 'Attenti ai ladri' : Di solit,o quando si viaggia in auto si fa sempre attenzione a rispettare determinai comportamenti utili alla propria sicurezza e a quella del veicolo. Se è vero che allacciare le cinture rappresenta ...

Napoli - spunta il vademecum per i turisti che noleggiano le auto : «Attenti ai ladri» : Di solit,o quando si viaggia in auto si fa sempre attenzione a rispettare determinai comportamenti utili alla propria sicurezza e a quella del veicolo. Se è vero che allacciare le cinture...

Napoli - Scampia : arrestata banda di ladri. Ecco i nomi : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Scampia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del tribunale di Napoli nei confronti di P.G. 28anni napoletano, M.F. ...