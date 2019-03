Napoli | i laser costano cari

Serie A - il giudice sportivo : Roma 3 out e 2 per la Juve - laser costa caro al Napoli : Una pioggia di sanzioni, squalifiche e diffide quella che emerge dalle decisioni del giudice sportivo della lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventiseiesima giornata di ...

Napoli - multa di 20.000 euro per raggio laser e bengala : multa Napoli laser – La Lega Serie A ha diramato il comunicato ufficiale relativo all’ultimo weekend di Serie A. Al suo interno, spicca in particolar modo una sanzione comminata al Napoli dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per una serie di comportamenti tenuti dai suoi sostenitori durante l’incontro con la Juventus di Massimiliano Allegri. europa League, […] L'articolo Napoli, multa di 20.000 euro per raggio laser e bengala è ...