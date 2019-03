Napoli | donna violentata da tre uomini nell' ascensore della stazione Circumvesuviana

Napoli - donna di 33 anni uccisa a colpi di pistola dal marito : l'uomo si è costituito : A Melito, in provincia di Napoli, una giovane donna di 33 anni, Norina Matuozzo, è stata brutalmente uccisa dal marito. L'omicidio si è consumato nell'abitazione coniugale, in via Papa Giovanni XXIII, nel circondario nord di Napoli, nei pressi di Scampia e Secondigliano. Il 112 è stato allertato da alcuni vicini di casa, i quali hanno udito dei rumori simili a degli spari provenire dall'appartamento al quinto piano dell'edificio. L'assassino ...

Pena dimezzata a un omicida : «Uccise la fidanzata in preda a tempesta emotiva» Napoli - uccisa una donna : La Pena dell’ergastolo, che già era stato ridotta a 30 anni grazie al rito abbreviato, è stata abbassata a 16 anni, che potrebbero scendere ancora in caso di buona condotta

Donna uccisa in casa a Melito di Napoli : 13.11 Una Donna è stata trovata uccisa in una casa a Melito di Napoli,nel Napoletano. Il ritrovamento dopo la segnalazione al 112di colpi di di arma da fuoco. I carabinieri hanno trovato la Donna di 33 anni, incensurata, morta all'interna della sua abitazione, al quinto piano di una palazzina.

Donna uccisa in casa a Napoli - è giallo : cancellate tutte le prove : Due dubbi e tre domande. Più passa il tempo e più si infittisce il mistero che avvolge il caso della morte di Rosa Trapani, la Donna di 67 anni trovata morta in casa un mese fa, nel suo piccolo ma ...

Napoli - schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Napoli choc - apre la porta all'assassino : donna massacrata a coltellate nel suo letto : Viveva da sola, e da sola è morta. Assassinata. Pugnalata nel suo letto, colpita da almeno due fendenti al cuore inferti da un assassino che resta ancora senza volto. Per un mese la...

Napoli - donna muore in ospedale : parenti assaltano il reparto e picchiano medici : Una loro parente è decedura in ospedale. E loro hanno assaltato la struttura sanitaria picchiando medici e infermieri. È quello che è successo nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, in provincia di Napoli. Alcune persone hanno picchiato il personale sanitario, danneggiando suppellettili e macchinari. Tutto per ”vendicare” la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 ...

Napoli - il raccattapalle è donna. Al San Paolo un bordocampo tutto rosa : Viva le donne. In campo stavolta vanno anche loro. Il Napoli, in occasione della partita col Torino, ha deciso di utilizzare soltanto raccattapalle donne. Tante ragazze a distribuire i palloni finiti ...

Napoli - si innamorano della stessa donna : lui accoltella il rivale in amore : Quello che doveva essere un San Valentino all'insegna dell'amore si è trasformato in un vero e proprio dramma che sarebbe potuto culminare con un omicidio se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Qualiano. San Valentino di sangue a Napoli: tentato accoltellamento nei confronti del rivale in amore Stando a quanto si apprende dalle prime ...

Le invasioni culinarie : Napoli-Sampdoria con la donna Pasqualina in scarola : Si chiama «invasioni culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l?Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in...

