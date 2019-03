Napoli | 24enne violentata nella Circumvesuviana

Napoli - 24enne violentata da tre persone in un ascensore della Circumvesuviana : L’hanno violentata in tre mentre era nell’ ascensore della stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano ( Napoli ). La ragazza, 24enne di Portici, è stata notata dopo le 18 su una panchina di Piazza Trento e Trieste da alcuni viaggiatori, che hanno allertato il personale della ferrovia. “Piangeva e diceva al cellulare alla madre che era stata violentata ”, hanno detto all’Ansa. Sul posto è accorsa ...

Napoli - diffonde in Rete foto di una minorenne nuda : condannato 24enne : Aveva diffuso le foto di nudo che una compagna di scuola gli aveva inviato su Facebook e ora un 24enne di Nola, in provincia di Napoli , è stato condannato a un anno di reclusione e al pagamento di un ...

Napoli in lutto - la 24enne Maria muore stroncata da un tumore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima, si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Arzano, dove a perdere la vita ancora una volta purtroppo è una giovane ragazza di appena ventiquattro anni, Maria Lanzillo, deceduta a causa di un tumore che non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, infatti, la ragazza ha lottato per ...