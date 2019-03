Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la questione TAV

Tav - Danilo Toninelli : Mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd : Toninelli, PD e FI presentano al Senato la mozione di sfiducia I dem: “Ha mentito spudoratamente al Parlamento Sono state calendarizzate per il 21 marzo in aula al Senato le mozioni di sfiducia presentate da Pd e FI nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo … Continue reading Tav,Danilo Toninelli: mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd at BlogItalia.News.

Danilo Toninelli - Mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd : così può saltare il ministro : I Senatori di Forza Italia hanno presentato a palazzo Madama una mozione di sfiducia individuale contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. La mossa degli azzurri arriva dopo quella già avanzata dai Senatori del Partito democratico, che motivano la sfiducia al ministro grillino sulle

Tav - Mozione di sfiducia Pd contro il Ministro Toninelli : "Ha mentito spudoratamente al Parlamento" : ... la discussione all'interno del governo Lega-M5S, le proposte emerse, come l'ipotesi 'mini Tav, giudicata dai dem "come una maldestra exit strategy dalla situazione politica che si è venuta a creare ...

Tav - Mozione sfiducia del Pd al Senato : 13.15 Come annunciato nei giorni scorsi,il Pd presenta la mozione di sfiducia al ministro Toninelli per la questione Tav. Lo comunica il capogruppo Pd al Senato Marcucci: "Ho appena depositato una mozione di sfiducia contro il ministro Toninelli per la sua irresponsabile gestione della Tav - ha detto- Alle 15, durante la Capigruppo, chiederò alla presidente Casellati l'immediata calendarizzazione della sfiducia". La mozione è firmata anche dai ...

Tav - Toninelli : "Analisi extra è negativa". PD : deve dimettersi - presentiamo Mozione di sfiducia : Il Partito Democratico vuole sfiduciare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per l’atteggiamento sulla Tav e non solo: "Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato". La mozione di sfiducia contro Toninelli è stata annunciata dalla deputata Raffaella Paita, capogruppo PD in commissione ...

Tav - Toninelli : “Da 5 Stelle ribadisco il no” E dal Pd parte la Mozione di sfiducia : Il ministro: «L’ulteriore supplemento della analisi costi-benefici negativo per 2,5 miliardi». Il premier Conte: «Mai parlato di mini Tav»

Tav - Martina : "Pd annuncia Mozione di sfiducia contro Toninelli" : Agenzia Vista, Roma, 01 marzo 2019 Tav, Martina: 'annunciamo mozione di sfiducia contro Toninelli' Il candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina, all'evento di chiusura della sua campagna ...

Torino-Lione - Conte smentisce sua apertura alla mini-Tav. Il Pd presenta Mozione di sfiducia contro Toninelli : Cronaca La mossa di Conte sulla Tav rischia di spaccare i Cinque Stelle sotto la Mole di JACOPO RICCA 'Da questa vicenda emerge una sola certezza - attacca ancora Paita - Toninelli deve dimettersi: ...

Tav - Governo in ordine sparso. Conte : “Mai aperto a nessuna ipotesi”. E il Pd presenta una Mozione di sfiducia per Toninelli : nessuna ipotesi di mini-Tav né integrazioni all’analisi costi-benefici sul Tav. È la linea del presidente del Consiglio Giuseppe Conte tracciata in una nota che smentisce le ricostruzioni di alcuni giornali. Resta che la posizione del Governo non è per niente chiara e si aspetta la decisione politica che possa mettere insieme le posizioni – polarizzate ai due estremi – della Lega e del M5s. Nel frattempo il Partito democratico ...

Tav - Mozione di sfiducia del Pd a Toninelli : «O mente o è incapace». Lui : «Ribadisco il mio no all'0pera» : Con la sua incapacità di decidere ha fermato cantieri, imprese ed economia. Toninelli lasci per il bene del Paese». Un'analoga mozione di sfiducia contro Toninelli sarà presentata anche in Senato. «...

Tav - Mozione di sfiducia del Pd a Toninelli. Lui : «Ribadisco il mio no all'0pera». Conte : «Mai parlato di mini Tav» : Poi, per avere dato il via libera ai bandi solo ora, grazie alla lotta della società civile e politica di tutta Italia, ma dicendo che tanto ha sei mesi per revocarli. Allora perché non li ha ...

Tav - il Pd presenta Mozione di sfiducia contro il ministro Toninelli : "Come M5s ribadisco profondamente il no alla Tav senza alcun pregiudizio". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. E il Pd va all'attacco. "Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato", ha annunciato la capogruppo dem in commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita.La mini-Tav"Il 3 febbraio (1 mese ...

Tav - Pd : Mozione sfiducia per Toninelli : 13.50 Il Pd presenterà mozione di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, sia alla Camera che al Senato, sulla Tav. "Toninelli ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani",è stato "di fatto commissariato" e deve dimettersi, dice la capogruppo dem in Commissione Trasporti, Paita. mozione di sfiducia anche in Senato, annuncia l'omologo Margiotta che denuncia il "tragico ridimensionamento" del no irriducibile alla ...

Tav - Mozione di sfiducia del Pd a Toninelli. Lui : Ribadisco il no" : Di più: ha "dato il via libera ai bandi solo ora grazie alla lotta della società civile e politica di tutta Italia ma dicendo che tanto ha sei mesi per revocarli. Allora perché non li ha pubblicati ...